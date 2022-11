Ειδικό Δικαστήριο: Απόντες Παπάς – Καλογρίτσας την πρώτη ημέρα της δίκης για τις τηλεοπτικές άδειες

Χωρίς την παρουσία των δυο κατηγορουμένων του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά και του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, ξεκίνησε σήμερα η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το έτος 2016. Σε έγγραφη δήλωση του ο κ. Παππάς επανέλαβε ότι η δίωξη του είναι πολιτική και προσέθεσε: «Με τη δίκη που αρχίζει σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης προσβάλλει βάναυσα, με πρωτοβουλία και ευθύνη του, τη Δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα. Ο βασικός υπεύθυνος του θεσμικού ξεπεσμού της πατρίδας μας, εργαλειοποιεί τη Δικαιοσύνη. Σεβόμενος σε κάθε περίπτωση την ανεξαρτησία της, δε θα συμβάλω σε αυτή την εργαλειοποίηση. Η δίωξη μου είναι πολιτική. Η στάση μου συνεπώς δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική. Ως υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, συνέβαλα ώστε να μπει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, να εφαρμοστεί το Σύνταγμα, και μπει τέρμα στην ασυδοσία και για πρώτη φορά να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου. Αυτή την αλήθεια, καμία δίωξη δεν μπορεί να την κρύψει». Παράλληλα, ο συνήγορος του πρώην υπουργού Επικρατείας, Γιάννης Μαντζουράνης, σε δήλωσή του ανέφερε: «Η δημόσια διαδικασία στο ακροατήριο του ειδικού Δικαστηρίου θα αποδομήσει και αποσαρθώσει δημόσια την πολιτική μεθόδευση της ποινικής δίωξης του Νίκου Παππά και μάλιστα για ένα πλημμέλημα αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου». Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο κ. Καλογρίτσας κατά τις επόμενες δικασίμου θα παραβρεθεί στο Ειδικό Δικαστήριο. Επίσης, από την πλευρά του κ. Παππά προτάθηκαν ως μάρτυρες υπεράσπισης η Όλγα Γεροβασίλη και ο Τρύφων Αλεξιάδης. Η πλευρά Καλογρίτσα επιφυλάχθηκε να προτείνει μάρτυρες σε επόμενη συνεδρίαση. Το δικαστήριο διέκοψε για την επόμενη Τρίτη Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας από την πλευρά του κ. Καλογρίτσα, ο συνήγορος υπεράσπισής του Άγγελος Καραχάλιος ζήτησε να μην ξεκινήσει σήμερα η εξέταση μαρτύρων, καθώς ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης Ανδρέας Λοβέρδος απουσιάζει στο εξωτερικό εκπροσωπώντας τη Βουλή και θα επιθυμούσε να είναι παρών στην επόμενη συνεδρίαση ώστε να υποβάλει ερωτήσεις. Τελικά το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022, καθώς ένας εκ των συνηγόρων του επιχειρηματία είχε κώλυμα. Γιατί παραπέμπονται σε δίκη Υπενθυμίζεται ότι με αμετάκλητο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, παραπέμφθηκε σε δίκη ο κ. Παππάς για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα), αναφορικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το έτος 2016. Μαζί με τον κ. Παππά παραπέμπεται και ο κ. Καλογρίτσας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην παράβαση καθήκοντος(πλημμέλημα) του πρώην υπουργού Επικρατείας. Σύμφωνα με το βούλευμα (4/2022) ο κ. Παππάς παραπέμπεται σε δίκη «ως υπαίτιος του ότι με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχείο α΄ Ποινικού Κώδικα και 2 παράγραφος 3 του νόμου 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και σε άλλους παράνομο όφελος, βλάπτοντας τρίτους». Πάντα σύμφωνα με το ίδιο βούλευμα, ο κ. Καλογρίτσας «παραπέμπεται ως υπαίτιος του ότι με περισσότερες από μια πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, προσέφερε με πρόθεση συνδρομή στον Νικόλαο Παππά κατά την διάρκεια της τέλεσης και στην εκτέλεση της αξιόποινης πράξης της παράβασης καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση». Ειδήσεις σήμερα: Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία προχωρούν στην ανάπτυξη μαχητικού που θα αντικαταστήσει Rafale και Eurofighter Στις 9 Ιανουαρίου η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας «Ο πατέρας Αντώνιος τα γνωρίζει όλα» λένε παιδιά από την «Κιβωτό του Κόσμου»

