Εύα Καϊλή: H εβδομάδα καινοτομίας στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Άστον Κούτσερ και η βασίλισσα του Βελγίου Οι πρωτοβουλίες της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο Η εβδομάδα καινοτομίας ITEC 2022 πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Εύα Καϊλή να βρίσκεται στο «τιμόνι» της διοργάνωσης ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινβουλίου, υπεύθυνη για θέματα τεχνολογίας. Η εβδομάδα, που συνδιοργανώθηκε από την Ελληνίδα ευρωβουλευτή και την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, αφορούσε τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που «ανοίγουν» οι τεχνολογίες αυτές και σκοπός ήταν να αναδειχθεί και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχοντας στα μέλη του και το προσωπικό, πληροφορίες για τις πιο υποσχόμενες τεχνολογικές λύσεις. Στο πλαίσιο της εβδομάδας Καινοτομίας και έπειτα από πρωτοβουλία της αδερφής της ευρωβουλευτή, Μανταλένας Καϊλή και του Εμίλιο Πίτσιο, υπεύθυνου για τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωβουλή, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής συνομίλησε με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό, με την έντονη φιλανθρωπική δράση, Άστον Κούτσερ, αναλαμβάνοντας νομοθετικές πρωτοβουλίες για ην προστασία των παιδιών, ενώ δείπνησε και με τη βασίλισσα του Βελγίου. Το εν λόγω event πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη με θέμα «Τεχνολογίες για να παραμείνουν τα παιδιά ασφαλή online». Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης πλήθος ομιλητών, όπως η Ίλβα Τζόχανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και οι ευρωβουλευτές Χαβιέρ Σαρσαλέχος, εισηγητής της νομοθετικής πρότασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και η Χίλντ Βάουτμανς, σκιώδης εισηγήτρια στον φάκελο.

