Κίνα: Πρόβατα με «ασθένεια του κύκλου», περιστρέφονται επί 14 ημέρες (Βίντεο)

Δεκάδες πρόβατα, σε περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας της βόρειας Κίνας, περπατούν έξω από την στάνη, επί 14 ημέρες συνεχώς, δεξιόστροφα και σχηματίζοντας έναν σχεδόν τέλειο κύκλο.

Μερικά άλλα πρόβατα φαίνονται να παρακολουθούν ενώ κάποια στέκονται ακίνητα στο κέντρο του κύκλου

Το σχεδόν απόκοσμο βίντεο δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από την κινεζική κρατική εφημερίδα People’s Daily, η οποία ισχυρίζεται ότι τα πρόβατα είναι απολύτως υγιή και η αιτία της συμπεριφοράς τους είναι μυστήριο.

Η κυρία Miao, ιδιοκτήτρια του κοπαδιού, ισχυρίστηκε ότι τα πρόβατα έμπαινα σταδιακά στον κύκλο, ενώ αν και υπάρχουν 34 μαντριά στο αγρόκτημα, μόνο τα πρόβατα από το 13ο μαντρί παρουσίασαν αυτήν την περίεργη συμπεριφορά.

Πάντως ιατρική εξήγηση υπάρχει με ορισμένους να μιλούν για μια βακτηριακή ασθένεια που ονομάζεται λιστερίωση – επίσης γνωστή ως «ασθένεια του κύκλου».

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China’s Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People’s Daily, China (@PDChina) November 16, 2022