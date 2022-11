Κιβωτός του Κόσμου – Θεοδωρικάκος: Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, όποιος κι αν είναι ο θύτης ή το θύμα «Η ΕΛ.ΑΣ συνδράμει απολύτως στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη» τονίζει ο υπουργός Ο νόμος ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακριτική μεταχείριση, επισημάνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην «Κιβωτό του Κόσμου» και τις καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων.«Για αυτό και κατόπιν καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών στην “Κιβωτό του Κόσμου”, η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει απολύτως στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προκειμένου να αποκαλυφθεί, και σε αυτή την περίπτωση, όλη η αλήθεια», προσθέτει στην ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Η ανάρτηση: «Ο Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακριτική μεταχείριση. Για κανέναν. Όποιος κι αν είναι ο θύτης, όποιο και αν είναι το θύμα. Για εμάς δεν υπάρχουν άβατα και «γκρίζες ζώνες» ελέγχου και επιβολής του νόμου. Για αυτό και κατόπιν καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών στην “Κιβωτό του Κόσμου”, η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει απολύτως στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προκειμένου να αποκαλυφθεί, και σε αυτή την περίπτωση, όλη η αλήθεια. Η αποκάλυψη και η τιμωρία κάθε εγκληματικής πράξης -εφόσον έχει τελεστεί και αποδειχθεί- είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολιτών. Αλλά και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και της αυτονόητης αξίωσης κάθε πολίτη για ισονομία στην πράξη. Αυτό αποτελεί, για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την αυτονόητη αποστολή μας την οποία υπηρετούμε καθημερινά». Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών συλληφθέντων Τζεφ Μπέζος: Συμβουλεύει τους καταναλωτές ενόψει Black Friday – «Μην ψωνίσετε» Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία προχωρούν στην ανάπτυξη μαχητικού που θα αντικαταστήσει Rafale και Eurofighter BEST OF NETWORK 18.11.2022, 15:33 18.11.2022, 13:49 18.11.2022, 10:52 18.11.2022, 14:34 18.11.2022, 14:36 18.11.2022, 14:30

