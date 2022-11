Μήνυμα Αναστασιάδη: Χωρίς την παρέμβαση της ΕΕ δεν θα πετύχουμε αποτελέσματα στο Κυπριακό Τι απάντησε ο Κύπριος πρόεδρος στο ερώτημα αν είναι εφικτό να γίνει κάτι για το Κυπριακό δεδομένης της στάσης της Τουρκίας Η συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη του διαλόγου στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στην εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, και ερωτηθείς αν με την επικείμενη συνάντηση του με τον καγκελάριο της Γερμανίας θα προβεί σε μια ύστατη προσπάθεια για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε «όχι ύστατη. Είναι μια συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλουμε έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για να επαναρχίσει ένας διάλογος. Βεβαίως, για να δημιουργηθούν συνθήκες απαιτείται από πλευράς Τουρκίας και η επάνοδος στον σωστό δρόμο, δηλαδή στον δρόμο του Διεθνούς Δικαίου. Διαφορετικά θα παρακολουθούμε τη σκλήρυνση των θέσεων όχι μόνο απέναντι στην Κύπρο, αλλά και τους εν δυνάμει κινδύνους που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα μιας αναθεωρητικής πολιτικής που παρουσιάζεται στο Αιγαίο, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και όχι μόνο». Ερωτηθείς αν είναι εφικτό να γίνει κάτι για το Κυπριακό δεδομένης της στάσης της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το θέμα δεν είναι πόσο εφικτό είναι αυτή τη στιγμή, το θέμα είναι να επαναλάβουμε αυτό που πράττουμε από το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, την ανάγκη ο διεθνής παράγοντας και η ΕΕ ιδιαίτερα, η οικογένεια η δική μας δηλαδή, να συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς την παρέμβαση δεν μπορεί να πετύχουμε, μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, αποτελέσματα, όπως όλοι επιθυμούμε». Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών συλληφθέντων Τζεφ Μπέζος: Συμβουλεύει τους καταναλωτές ενόψει Black Friday – «Μην ψωνίσετε» Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία προχωρούν στην ανάπτυξη μαχητικού που θα αντικαταστήσει Rafale και Eurofighter Best of Network 18.11.2022, 15:33 18.11.2022, 19:15 18.11.2022, 10:52 18.11.2022, 14:34 18.11.2022, 14:36 18.11.2022, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )