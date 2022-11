Μαρκόπουλος: Απαντά στο τι συνέβη με γυναίκα βουλευτή σε στούντιο της ΕΡΤ Ο βουλευτής της ΝΔ απαντά σε δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Ο Μαρκόπουλος πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα βουλευτή μέσα σε κανάλι» Απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας που στον τίτλο της αναφέρει ότι «πιάστηκε στα χέρια» με γυναίκα βουλευτή μέσα σε κανάλι, δίνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του στους λογαριασμούς που διατηρεί στο Facebook, στο πρωτοσέλιδό της η εν λόγω εφημερίδα «αποκαλύπτει» πως δήθεν ο ίδιος «πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα βουλευτή», υπονοώντας προφανώς ότι την χτύπησε, σε μία προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις και να σχηματιστεί εις βάρος του μία εικόνα σεξιστικής και βίαιης σωματικής επίθεσης, κάτι που, όπως αναφέρει «ουδέποτε συνέβη». Όπως μάλιστα παρατηρεί ο βουλευτής, η εφημερίδα στις εσωτερικές της σελίδες περιγράφει εντελώς διαφορετικά το παραπάνω περιστατικό σε σχέση με το πρωτοσέλιδό της, καθώς αναφέρει ότι τα δύο πρόσωπα «παρολίγον να πιαστούν στα χέρια», υπογραμμίζοντας την πλήρη διαφοροποίηση του πρωτοσέλιδου τίτλου που βεβαιώνει επίθεση, με το ρεπορτάζ. Μάλιστα, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αφού διαψεύδει πλήρως, ρητά και κατηγορηματικά το δημοσίευμα της εφημερίδας ως προς την άσκηση εκ μέρους του σωματικής βίας κατά της συναδέλφου του, υπογραμμίζει ότι μία δυναμική και έντονη διαφωνία που περιορίστηκε σε αμιγώς λεκτικό επίπεδο, βαπτίστηκε ως επίθεση και βιαιοπραγία, καταλήγοντας πως διεκδικεί πλήρη ανασκευή του ψεύδους. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφέρει: «Επίπεδο ελληνικής δημοσιογραφίας: «Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία «αποκαλύπτει» πως δήθεν «πιάστηκα στα χέρια με γυναίκα βουλευτή». Δηλαδή υπονοεί πως τη χτύπησα, προφανώς για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να σχηματιστεί εις βάρος μου εικόνα σεξιστικής και βίαιης σωματικής επίθεσης που φυσικά ποτέ δεν υπήρξε. Στις μέσα σελίδες γράφει «παρολίγον να πιαστούν στα χέρια»!!!! Στον τίτλο βεβαιώνει δηλαδή επίθεση κι εντός του ρεπορτάζ λέει άλλα. Η δυσφήμιση σε όλο της το μεγαλείο. Μια δυναμική διαφωνία με την Ευαγγελία Λιακούλη τη βάπτισαν επίθεση και βιαιοπραγία. Ντροπή. Προφανώς και ποτέ δεν συνέβησαν όσα βίαια περιγράφονται, η διαφωνία ήταν έντονη, όμως αμιγώς λεκτική και φυσικά διεκδικώ πλήρη ανασκευή του ψεύδους». Ειδήσεις σήμερα: Επιβεβαιώνεται το σαμποτάζ στον Nord Stream – Βρέθηκαν ίχνη εκρηκτικών «Είμαι στενοχωρημένος, έχουμε αφιερώσει 25 χρόνια στο παιδί που είναι σε κίνδυνο» λέει ο πάτερ Αντώνιος της «Κιβωτού» Νίκος Δένδιας: Το plan B για να αποφύγει τον εκβιασμό στη Λιβύη – «Γεια σας και αντίο» BEST OF NETWORK 18.11.2022, 10:45 17.11.2022, 19:13 18.11.2022, 10:52 17.11.2022, 17:15 18.11.2022, 08:38 18.11.2022, 09:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )