Μετά τις Twitter, Facebook και η Amazon προχωρά σε απολύσεις – 10.000 εργαζόμενοι θα δουν την πόρτα της εξόδου (tweet)

Η Amazon επιβεβαίωσε την Πέμπτη πως έχει πράγματι αρχίσει απολύσεις μέρους του προσωπικού της για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, έπειτα από πολυήμερη φημολογία περί αυτού στον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου.

«Η οικονομία παραμένει σε περιπλεγμένη κατάσταση και κάναμε προσλήψεις με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο Άντι Τζάσι, ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού ομίλου, σε εσωτερικό σημείωμά του προς τους εργαζόμενους που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Amazon.

Σύμφωνα με αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ, η πλατφόρμα και οι διάφορες θυγατρικές της θα απολύσουν συνολικά κάπου 10.000 εργαζόμενους.

Ο κ. Τζάσι δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτόν. Διευκρίνισε πάντως πως η διαδικασία άρχισε προχθές Τετάρτη και θα διαρκέσει ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Οι πρώτες ομάδες που αφορούν οι περικοπές θέσεων είναι αυτές με αντικείμενο ηλεκτρονικές συσκευές της πλατφόρμας (π.χ. τις συσκευές ανάγνωσης βιβλίων Kindle). Θα επηρεαστούν επίσης καταστήματα και οι αποθήκες της μάρκας.

«Θα υπάρξουν περισσότερες μειώσεις θέσεων στο μέτρο που οι υπεύθυνοι κάνουν προσαρμογές. Οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν για τις αποφάσεις αυτές και τα τμήματα που αφορούν στις αρχές του 2023», διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος.

«Βρίσκομαι στη θέση μου περίπου ενάμιση χρόνο και αυτή είναι, χωρίς αμφιβολία, η πιο δύσκολη απόφαση που χρειάστηκε να πάρω», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως έχει συναίσθηση του γεγονότος πως δεν πρόκειται απλά για «θέσεις» αλλά για «ανθρώπους με αισθήματα, φιλοδοξίες και ευθύνες» που θα υποστεί «πλήγμα η ζωή τους».

Today, CEO Andy Jassy shared this note about role eliminations with Amazonians. https://t.co/xfq6Es1RPP.

— Amazon News (@amazonnews) November 17, 2022