Μητσοτάκης για την αντιπυρική περίοδο: Συντριπτικά μικρότερες οι απώλειες σε σχέση με πέρσι Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε δικαιωμένος από την απόφασή του να συστήσει αυτόνομο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας «Η λήξη της αντιπυρικής περιόδου μας έφερε καλά νέα, καθώς οι απώλειες είναι συντριπτικά μικρότερες σε σχέση με πέρυσι με σταθερή προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής» τόνισε για τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα απηύθυνε μήνυμα από 10 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς όλους όσοι εμπλέκονται στην κατάσβεση των πυρκαγιών και εν γένει την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών να είναι «γεροί, ασφαλείς και αξιόμαχοι, ώστε του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cofdjpm9ll41) Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε δικαιωμένος από την απόφασή του να συστήσει αυτόνομο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημειώνοντας ότι «πριν από 3,5 χρόνια η συγκεκριμένη δομή ήταν ένα απαξιωμένο γραφείο και πλέον έχει μεταμορφωθεί σε μία υπουργική δομή που πρωτοστάτησε όχι μόνον στις θεομηνίες, αλλά και στην πανδημία». «Η ισχύς και η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου Υπουργείου πηγάζει και από την αποφασιστικότητα μας να διδασκόμαστε από την εμπειρία, αλλά και τη βούληση μας να διορθώνουμε κάθε αστοχία» επεσήμανε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην έμφαση, που έδωσε η σημερινή κυβέρνηση στον τομέα της πρόληψης και δη στις περιπολίες εναέριων μέσων. «Από τις 7.000 φωτιές μόνον 7 ξέφυγαν, πράγμα, που σημαίνει πως οι υπόλοιπες περιορίστηκαν άμεσα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Πολιτικής Προστασίας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης κάνοντας ειδική μνεία στην απόκτηση νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών, καθώς, όπως είπε, η κυβέρνηση πλέον έχει και τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία. Ειδήσεις σήμερα: Βίαζε την αδερφή των φίλων του στην Κρήτη από τα 5 της χρόνια – Τον κατήγγειλε η μητέρα της Επιβεβαιώνεται το σαμποτάζ στον Nord Stream – Βρέθηκαν ίχνη εκρηκτικών «Είμαι στενοχωρημένος, έχουμε αφιερώσει 25 χρόνια στο παιδί που είναι σε κίνδυνο» λέει ο πάτερ Αντώνιος της «Κιβωτού» BEST OF NETWORK 18.11.2022, 12:33 17.11.2022, 19:13 18.11.2022, 10:52 17.11.2022, 17:15 18.11.2022, 08:38 18.11.2022, 09:15

