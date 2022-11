Νίκος Παναγιωτόπουλος: Καταδικάζουμε τον επιθετικό αναθεωρητισμό Το Ισραήλ βλέπει την Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο, διεμήνυσε ο Μπένι Γκαντζ Για τη στρατηγική σχέση και τους στρατηγικούς σκοπούς Ελλάδας και Ισραήλ συνομίλησαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών Νίκος Παναγιωτόπουλος και Μπένι Γκαντζ. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τον επιθετικό αναθεωρητισμό κάνοντας λόγο για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την προστασία της ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε πρότυπο συνεργασίας τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνουν για τις θαλάσσιες ζώνες. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cofdhfbg0b1l) Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία σημειώνοντας ότι αλλάζει τις προτεραιότητες ενώ παράλληλα καταφέρθηκε κατά του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. Ο κ. Γκαντζ επέκρινε, επίσης, σφόδρα το Ιράν για το οποίο είπε ότι παρεμβαίνει και στη Συρία και στον Λίβανο και στη Γάζα και αλλού κάνοντας ειδική αναφορά στα ιρανικά drone που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έστειλε, ακόμα, το μήνυμα ότι η χώρα του «βλέπει την Ελάδα ως στρατηγικό εταίρο». Ειδήσεις σήμερα: «Τον χτυπούσαν με σίδερο στα πόδια» – Καταγγελίες «φωτιά» για την Κιβωτό του ΚόσμουΜε «σκονάκι» ο Μπάιντεν στην G20 για να αποφύγει γκάφες – Δείτε τις «σκηνικές οδηγίες» Pirelli 2023: Γνωστά σέξι μοντέλα όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί στο διασημότερο ημερολόγιο BEST OF NETWORK 18.11.2022, 12:33 17.11.2022, 19:13 18.11.2022, 10:52 17.11.2022, 17:15 18.11.2022, 08:38 18.11.2022, 09:15

