Παρακολουθήσεις: Κατέθεσε στην εισαγγελία η Γεροβασίλη Στο εισαγγελικό γραφείο βρέθηκε και ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης – Ενδέχεται να προσέλθει εκ νέου τη Δευτέρα για να καταθέσει Βασιλική Κόκκαλη 18.11.2022, 12:51 Για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, το οποίο απασχολεί τις τελευταίες μέρες τη δημόσια συζήτηση, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγγελική Τριανταφύλλου η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, η οποία με μήνυση που είχε καταθέσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο είχε αναφέρει ότι και εκείνη υπέστη τηλεφωνική παρακολούθηση και ότι παραβιάστηκε το απόρρητο των επικοινωνιών της. Την ίδια στιγμή στο εισαγγελικό γραφείο βρέθηκε και ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης, ο οποίος με συνεχή δημοσιεύματα της εφημερίδας του αναφέρεται στο θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, προβάλλοντας συγκεκριμένα ονόματα προσώπων που, σύμφωνα με αυτόν, έχουν πέσει θύματα παρακολουθήσεων. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο κ. Βαξεβάνης θα καταθέσει σήμερα στην εισαγγελέα ή θα προσέλθει εκ νέου τη Δευτέρα προκειμένου να δώσει την κατάθεσή του. Πάντως η κυρία Γεροβασίλη, εξερχόμενη από το γραφείο της εισαγγελέα μετά το πέρας της κατάθεσής της, είπε, μεταξύ άλλων τα εξής: «Κλήθηκα από την εισαγγελέα να καταθέσω και στηρίζω τη μήνυσή μου που αφορούσε στην παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών μου δεδομένων». Η κ. Γεροβασίλη, τόνισε ότι πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη «με δεδομένο τον κλονισμό που έχει προκαλέσει το όλο θέμα να ερυνήσει την υπόθεση και να ρίξει άπλετο φως σε αυτή». Η ίδια τόνισε ακόμη ότι το Μέγαρο Μαξίμου κατήυθυνε τη διαδικασία, παρακολουθώντας ακόμη και υπουργό Εξωτερικών της, Νίκο Δένδια. Ειδήσεις σήμερα: Επιβεβαιώνεται το σαμποτάζ στον Nord Stream – Βρέθηκαν ίχνη εκρηκτικών «Είμαι στενοχωρημένος, έχουμε αφιερώσει 25 χρόνια στο παιδί που είναι σε κίνδυνο» λέει ο πάτερ Αντώνιος της «Κιβωτού» Νίκος Δένδιας: Το plan B για να αποφύγει τον εκβιασμό στη Λιβύη – «Γεια σας και αντίο» Βασιλική Κόκκαλη 18.11.2022, 12:51 BEST OF NETWORK 18.11.2022, 12:00 17.11.2022, 19:13 18.11.2022, 10:52 17.11.2022, 17:15 18.11.2022, 08:38 18.11.2022, 09:15

