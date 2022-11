Τουρκική προκλητικότητα – Απτόητος ο Ερντογάν: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αναγνώριση της «Βόρειας Κύπρου» Ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε επικοινωνία με τον ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ Συνεχίζεται το κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας όσον αφορά στο κυπριακό, με τον Ταγίπ Ερντογάν να επαναλαμβάνει τις εμπρηστικές δηλώσεις παρά τα μηνύματα καταδίκης από τη Δύση. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας σε επικοινωνία του με τον ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ. Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, δηλώνοντας ότι η οικογενειακή φωτογραφία ολοκληρώθηκε με το ψευδοκράτος να γίνεται μέλος παρατηρητής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα μαζί σύμφωνα με «το ιστορικό κάλεσμα» που έκανε στη διεθνή κοινότητα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, για την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ». Μενέντεζ: Δικτάτορας ο Ερντογάν, δεν εγκρίνω την πώληση των F-16 Σαφώς καταγγελτικός απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και την εμπρηστική ρητορική, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ έκλεισε την πόρτα στον Ταγίπ Ερντογάν για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-16. Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε αυταρχικό τον Τούρκο πρόεδρο ενώ δήλωσε ότι συνομιλεί με δικτάτορες και πως με τη συμπεριφορά του απειλεί και τα αμερικανικά συμφέροντα. «Αποκαλεί τους Κύπριους και όσους αγαπούν την ελευθερία, εχθρούς. Συνεργάζεται με ορισμένους από τους πιο βάναυσους δικτάτορες του κόσμου, από τον Σι Τζιπίνκ της Κίνας μέχρι τον Πούτιν της Ρωσίας. Πράγματι, ο Ερντογάν βλέπει την παράνομη προσάρτηση μέρους της Ουκρανίας και κρατά σημειώσεις. Γιατί θέλει να κάνει το ίδιο στη βόρεια Κύπρο και να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε ο Πρ. Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ. «Όσο είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και έχω λόγο στην πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού, δεν θα συμφωνήσω να πουληθούν F-16 στην Τουρκία», τόνισε ο Μενέντεζ και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ανταμείβουμε μια χώρα που είναι επιθετική προς τους γείτονές της». Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών συλληφθέντων Τζεφ Μπέζος: Συμβουλεύει τους καταναλωτές ενόψει Black Friday – «Μην ψωνίσετε» Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία προχωρούν στην ανάπτυξη μαχητικού που θα αντικαταστήσει Rafale και Eurofighter BEST OF NETWORK 18.11.2022, 15:33 18.11.2022, 19:15 18.11.2022, 10:52 18.11.2022, 14:34 18.11.2022, 14:36 18.11.2022, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )