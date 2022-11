«Το καλάθι πόνεσε, δεν σας φοβόμαστε», η απάντηση του Άδωνι στην επίθεση του Ρουβίκωνα Την στιγμή της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν τα παιδιά του κ. Γεωργιάδη γεγονός το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης «Το καλάθι πόνεσε, δεν σας φοβόμαστε», ήταν η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στην επίθεση στο σπίτι του αργά το βράδυ της Πέμπτης μέλη του Ρουβίκωνα. Την στιγμή της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν τα παιδιά του κ. Γεωργιάδη γεγονός το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης. Ο κ. Γεωργιάδης έδειξε μάλιστα ως… «ηθικό αυτουργό» της επίθεσης τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας μάλιστα σε ανάρτησή του ότι κάθε φορά που λέει κάτι εναντίον του κ. Τσίπρα… «έρχεται ο Ρουβίκωνας»!. Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει την επίθεση ενώ ανάλογη παρέμβαση έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ο οποίος έκανε λόγο για «άνανδρη επίθεση από τραμπούκους». Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση αναμένει και από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να καταδικάσουν την επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι μια ημέρα πριν την επίθεση στο σπίτι του υπουργού Ανάπτυξης με τρικάκια και μακαρόνια, ο κ. Γεωργιάδης είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον κ. Τσίπρα για το θέμα των τιμών λέγοντας ότι η ακρίβεια είναι του Πούτιν και όχι του Μηστοτάκη. «Αν έχεις κάνει εμπόριο, όπως εγώ, καταλαβαίνεις πως βγαίνουν τα λεφτά και πως λειτουργεί η αγορά. Αν είσαι σαν τον Τσίπρα, ανεπάγγελτος και τεμπέλης, να μην έχεις δουλέψει μια μέρα στη ζωή σου, δεν ξέρεις τι γίνεται και πως λειτουργεί η αγορά», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το βήμα της Βουλής. Ένα περίεργο πράγμα όποτε λέω κάτι που ενοχλεί πολύ τον @atsipras έρχεται ο Ρουβίκωνας και επιτίθεται στο σπίτι μου με τα παιδιά μου μέσα…μπα σύμπτωση θα είναι και ο @syriza_gr σίγουρα καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι μου είμαι βέβαιος…παιδιά δεν σας φοβόμαστε να ξέρετε.. pic.twitter.com/8rOCSiBvD7— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 17, 2022 Σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός λέει συγκεκριμένα ότι «όποτε λέω κάτι που ενοχλεί πολύ τον Τσίπρα, έρχεται ο Ρουβίκωνας και επιτίθεται στο σπίτι μου με τα παιδιά μου μέσα… μπα σύμπτωση θα είναι». Προσθέτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι μου είμαι βέβαιος…παιδιά δεν σας φοβόμαστε να ξέρετε». Τώρα βλέπω ότι πέταξαν και μακαρόνια οι «επαναστάτες» το Ρουβίκωνα για να διαμαρτυρηθούν και καλά για το Καλάθι…άμα δεν έχει κάνει φτωχός και τα έχεις όλα έτοιμα στην ζωή σου πως να εκτιμήσεις την αξία αυτών των τροφίμων που πέταξαν….το «Καλάθι» πόνεσε πολύ τελικά… pic.twitter.com/DyGntq0dTe— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 17, 2022 Τα μέλη της οργάνωσης πέταξαν και πακέτα μακαρόνια για να διαμαρτυρηθούν για το Καλάθι του Νοικοκυριού, όπως γράφει σε δεύτερο tweet ο κ. Γεωργιάδης. «Άμα δεν έχει κάνει φτωχός και τα έχεις όλα έτοιμα στην ζωή σου πως να εκτιμήσεις την αξία αυτών των τροφίμων που πέταξαν….το «Καλάθι» πόνεσε πολύ τελικά…», προσθέτει. Οικονόμου: Άνανδρη επίθεση Στην επίθεση του Ρουβίκωνα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Πριν από λίγο στο σπίτι του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, την ώρα που μέσα στο σπίτι βρισκόταν τα παιδιά του, επιτέθηκαν οι τραμπούκοι του Ρουβίκωνα» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο Twitter και πρόεσθεσε: «Καταδικάζουμε αυτή την άνανδρη επίθεση από τους τραμπούκους της οργάνωσης αυτής και το ίδιο περιμένουμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Καθαρά και απόλυτα». Πριν από λίγο στο σπίτι του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, την ώρα που μέσα στο σπίτι βρισκόταν τα παιδιά του, επιτέθηκαν οι τραμπούκοι του Ρουβίκωνα. — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) November 17, 2022 Ανακοίνωση της Κουμουνδούρου Αργά το βράδυ της Πέμπτης ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του καταδίκασε την επίθεση στο σπίτι του Α. Γεωργιάδη εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στον υπουργό Ανάπτυξης για τα σχόλια του. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε: «Καταδικάζουμε την επίθεση στο σπίτι του Α. Γεωργιάδη. Όσο για τα χυδαία σχόλιά του για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρό του, τον ενημερώνουμε ότι δεν είναι ενοχλητικός, καθώς σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη που τον παρακολουθούσε, κανείς δεν τον παίρνει πλέον στα σοβαρά».Καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την επίθεση Την επίθεση στην οικία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δια του εκπροσώπου Τύπου, Δημήτρη Μάντζου. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter, «καταδικάζουμε την αποψινή επίθεση στο σπίτι του Αδ. Γεωργιάδη. Η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να γίνεται με θέσεις και επιχειρήματα», υπογραμμίζει κλείνοντας ο Δ. Μάντζος. 