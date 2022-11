Τσίπρας: «Οι παρακολουθήσεις για τον κ. Μητσοτάκη είναι μέθοδος διακυβέρνησης»

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τα ζητήματα Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του. «Η Δημοκρατία που με τόσες θυσίες και αγώνες αποκαταστάθηκε στη χώρα, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» περιέγραψε, συμπληρώνοντας πως η κοινωνία «βυθίζεται και αποσυντίθεται από την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, τη τρομακτική όξυνση των ανισοτήτων». Σε υψηλούς τόνους, ο κ. Τσίπρας εγκάλεσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη πως «επιχείρησε να στήσει ένα καθεστώς που υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον», σχολιάζοντας πως «οι παρακολουθήσεις δεν είναι για τον κύριο Μητσοτάκη ένα ατύχημα. Είναι μέθοδος διακυβέρνησης». «Είναι η μέθοδος της διασφάλισης εξουσίας μέσω της συγκέντρωσης κρίσιμων πληροφοριών» από τους ανθρώπους γύρω του «για να εξασφαλίσει τη σιωπή και την ανοχή τους. Την ανοχή τους πάνω από όλα στις καθεστωτικές πρακτικές» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, ισχυριζόμενος πως όλα αυτά «πρόκειται για άθλια μέσα για να επιβληθεί μια άθλια πολιτική». Αναφερθείς στην υπόθεση των επισυνδέσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρατήρησε πως «από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει ότι οι υποθέσεις Κουκάκη και Ανδρουλάκη έδειχναν ότι αποτελούσαν την κορυφή του παγόβουνου». Ωστόσο, όπως είπε, «δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, πώς γίνεται ένας πρωθυπουργός μιας ευρωπαϊκής χώρας να μη νιώθει τον παραμικρό δισταγμό να καταλύσει κάθε έννοια νομιμότητας και να ξεπεράσει κάθε όριο αυθαιρεσίας» τόνισε και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κρύβεται για τρείς συνεχόμενες Παρασκευές», προκειμένου να μην παρέχει απαντήσεις. «Έχετε δει εσείς κανέναν αθώο να κρύβεται; Μόνο οι ένοχοι κρύβονται. Κρύβεται, επικαλείται το απόρρητο» επισήμανε από πλευράς του ο κ. Τσίπρας. Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει «αν η ΕΥΠ, που έχεις υπό την εποπτεία σου παρακολουθούσε, όπως με τον Ανδρουλάκη και τον Κουκάκη, και υπουργούς σου», όπως είπε, ρωτώντας ακόμη αν ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει από την ΑΔΑΕ έλεγχο, για να φανεί εάν παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ υπουργοί του. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη ως «επικίνδυνο» λέγοντας πως «επιλέγει την αντεπίθεση με παραληρήματα διχασμού και πατριδοκαπηλίας». Αφορμή για την παραπάνω αποστροφή του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτέλεσε το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός «επέλεξε να επιτεθεί για τη θέση μας σχετικά με την αμυντική βιομηχανία της χώρας», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος σχολίασε από πλευράς του πως πρόκειται για πολλάκις διατυπωμένη άποψη του κόμματός του στο παρελθόν διερωτώμενος, την ίδια ώρα, αν «είναι ο διευθυντής εξοπλισμών υπό παρακολούθηση». «Είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας» τόνισε ο κ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι «το έλλειμα δημοκρατίας στο εσωτερικό, δε θα επιτρέψουμε να μετατραπεί και σε έλλειμα εθνικό». Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε πως στην εξωτερική πολιτική «ακυρώνεται η εθνική στρατηγική μας δεκαετίας», ενώ αναφερθείς στη Λιβύη «οποιαδήποτε περιθώρια διείσδυσής μας στη χώρα αυτή, εξαφανίστηκαν χθες με μια ερασιτεχνικά προετοιμασμένη επίσκεψη», σημείωσε. «Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με τα εθνικά μας θέματα. Στο παραλήρημα του διχασμού δεν θα τον ακολουθήσουμε τον κο Μητσοτάκη» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε πως «η αγάπη για την πατρίδα δεν ήταν ποτέ και δεν είναι και σήμερα, προνόμιο καμίας παράταξης». «Ας αφήσουν λοιπόν τα παιχνίδια του διχασμού και τις επιθέσεις εθνικοφροσύνης στην Αριστερά και τη δημοκρατική παράταξη. Και ας γνωρίζουν ότι σήμερα η ενότητα του ελληνικού λαού απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις είναι ισχυρή και αδιαπέραστη» αντέτεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Επιπλέον, εξαπέλυσε βολές στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναφορικά με το κόστος ζωής, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, λέγοντας πως οι πολίτες είναι «απεγνωσμένοι από τη τρομακτική συρρίκνωση του εισοδήματός τους», τη στιγμή που «η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ, γιατί λέει ότι έτσι θα επωφεληθούν όσοι έχουν καγιέν», όπως είπε. Μάλιστα, κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέρχονται σε «9,5 δις οι επιδοτήσεις στην αισχροκέρδεια, 4 δις τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ και μηδέν από μηδέν τα έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών». «Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να βάλει την κοινωνία και τη δημοκρατία απέναντι του. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κατανοήσει και ο ίδιος πόσο πανίσχυροι είναι αυτοί οι αντίπαλοι» εκτίμησε ο κ. Τσίπρας. «Όλη η κοινωνία βοά πλέον. Η φωνή όλων μετατρέπεται σε ένα μαζικό «Φύγετε», απέναντι στο καθεστώς της σήψης και της παρακμής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καταλήγοντας ότι το «μήνυμα που πρέπει να μοιραστούμε με κάθε πολίτη απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας, πια είναι ένα: Η δημοκρατία σε χρειάζεται». Ειδήσεις σήμερα: 33χρονη με κορωνοϊό πέθανε μέσα σε ταξί έξω από το Βενιζέλειο στη Κρήτη Αυγά… με το δελτίο στη Βρετανία – Σε τι οφείλονται οι ελλείψεις DW: Πεδίο δράσης της διεθνούς μαφίας η Τουρκία

