DuoDay σήμερα για τον Μητσοτάκη – Ο Γιώργος τον περίμενε στο Μαξίμου και δούλεψαν μαζί Ο πρωθυπουργός πήγε με τον Γιώργο στην εκδήλωση για τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου – Η υποδοχή στο Μαξίμου μαζί με τον Peanut Μια διαφορετική ημέρα είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που δούλεψε τόσο με τους συνήθεις συνεργάτες του, όσο και με τον Γιώργο. Ο κ. Μητσοτάκης για δεύτερη χρονιά τίμησε την DuoDay, δηλαδή την ημέρα όπου ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιοι φορείς και απλοί πολίτες ανοίγουν τις πόρτες τους σε άτομα με νοητικές και συναισθηματικές αναπηρίες. Ο Γιώργος περίμενε στην πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου τον κ. Μητσοτάκη, μαζί με τον Peanut και μετά τη γνωριμία τους, ασχολήθηκαν με τον Peanut. Στη συνέχεια πήγαν στην εκδήλωση για τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, όπου κάθισαν μαζί, στην πρώτη σειρά. Κατά την συνεργασία του με τον πρωθυπουργό, ο Γιώργος συνάντησε και υπουργούς, όπως τον Άδωνι Γεωργιάδη, που βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, μετείχε στη σύσκεψη που έγινε με στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, πήγε βόλτα με τον Peanut ενώ είχαν και γεύμα με πίτσες. Το DuoDay ξεκίνησε από την Ιρλανδία όπου έγινε γνωστό ως «Job Shadowday». Οι Βέλγοι το υιοθέτησαν ως «DuoDay» και έτσι βοήθησαν στη διάδοση της ιδέας. Το 2017 το concept έφτασε στη Γερμανία για πρώτη φορά. Το έργο μελλοντικά θα συμβουλεύει και συνοδεύει άτομα με νοητικές και/ή συναισθηματικές αναπηρίες στο «ταξίδι» τους προς την απασχόληση. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει υποστήριξη με μικρά βήματα σε άτομα που αναζητούν να βρουν μια κατάλληλη δουλειά – ακόμα και για λίγες ώρες την ημέρα ή μια εβδομάδα. BEST OF NETWORK 18.11.2022, 15:33 18.11.2022, 19:15 18.11.2022, 10:52 18.11.2022, 14:34 18.11.2022, 14:36 18.11.2022, 14:30

