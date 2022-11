Άδωνις σε Πολάκη για Κοκλώνη: «Έγινε ξανά ρεζίλι ο Παύλος, μιλά για νόμο που πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ»

Με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στους ισχυρισμούς του Παύλου Πολάκη για την επιχορήγηση που έλαβε η εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη, «Barkingwell Progress».Νωρίς σήμερα ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια ανάρτηση στην οποία ανέφερε πως η εταιρεία του Κοκλώνη «με 4 χιλιάρικα μετοχικό κεφάλαιο εγκρίνεται να χρηματοδοτηθεί για πρόγραμμα υψους εννία εκατομμυρίων» όπως γράφει ο Πολάκης. Με τον υπυοργό Ανάτπυξης και Επενδύσεων να του απαντά πως το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «BARKINGWELL PROGRESS» υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, ενώ όπως σημειώνει «η ενίσχυση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ύψος περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 20 νεες θέσεις εργασίας». «Οι όροι και οι προϋποθέσεις (νεοσύστατη εταιρία, χαμηλό μετοχικό κεφάλαιο κλπ) που αναφέρει η καταγγελία, είναι όπως ακριβώς προβλεπόταν στον Νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και έχει ψηφίσει ο ίδιος ο κ. Πολάκης. Με το νέο νόμο μας αυτά έχουν αφαιρεθεί. Κοινώς έγινε ρεζίλι ο Παύλος» καταλήγει ο Άδωνις. Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδης: Ως προς τις νέες κατηγορίες του Πολάκη κατά του κ. Κοκλώνη, τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής: Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «BARKINGWELL PROGRESS» υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 ν.4399/2016 (Ε’ κύκλος), τηρώντας τους όρους και τα κριτήρια του νόμου. Η ενίσχυση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ύψος περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 20 νεες θέσεις εργασίας. Η καταβολή της επιχορήγησης εξαρτάται από την υλοποίηση της Οι όροι και οι προϋποθέσεις (νεοσύστατη εταιρία, χαμηλό μετοχικό κεφάλαιο κλπ) που αναφέρει η καταγγελία, είναι όπως ακριβώς προβλεπόταν στον Νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και έχει ψηφίσει ο ίδιος ο κ. Πολάκης. Με το νέο νόμο μας αυτά έχουν αφαιρεθεί. Κοινώς έγινε ρεζίλι ο Παύλος! Ως προς τις νέες κατηγορίες του Πολάκη κατά του κ. Κοκλώνη, τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής: Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «BARKINGWELL PROGRESS» υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 19, 2022 Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που προηγήθηκε: Γεια σου ρε Αδωνη ,γεια σου ρε Παπαθαναση με τον Αναπτυξιακό σας!!!! «Άλλος με τη βάρκα μας» το καταντήσατε!!!! Πάλι εταιρεία με 4 χιλιάρικα μετοχικο κεφάλαιο εγκρίνεται να χρηματοδοτηθεί για πρόγραμμα υψους ΕΝΝΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ!!! («γνωστού παρουσιαστή» λέει,εγώ σήμερα τον έμαθα ,δεν βλέπω εδώ και χρόνια ούτε ως ζάπινγκ τα υποπροϊόντα των λάιφ σταιλ εκπομπών) Ειδήσεις σήμερα:

