Δένδιας για το επεισόδιο στη Λιβυή: «Ε δεν γίνεται…»

Ο Νίκος Δένδιας και η ελληνική αποστολή του υπουργείου Εξωτερικών επιστρέφει στην Αθήνα από ένα ταξίδι στην κόψη του ξυραφιού με αφετηρία την προσγείωση στην Τρίπολη περίπου και ένα διπλωματικό επεισόδιο που προκλήθηκε από την προσπάθεια της ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Ντμπέιμπα, Νάιλα Μανγκοϋς να νομιμοποιήσει την εξουσία της και την υπογραφή των τουρκολιβυκών μνημονίων. Η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει κρίσιμη καθώς η Τουρκία επιδιώκει διαρκώς νέα βήματα στην περιοχή. Στόχος όπως φαίνεται για την Αθήνα είναι να μην επιτρέψει τα κενά στις εξελίξεις στη Λιβύη που θα δώσουν μία επιπλέον ευκαιρία στην Άγκυρα και τη χαριστική βολή στα ελληνικά συμφέροντα. Το διπλωματικό επεισόδιο στην Τρίπολη με ευθύνη της κυβέρνησης Ντμπέιμπα τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας από μια επίσκεψη που συνολικά είχε σημαντικά μηνύματα. Μιλώντας στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο Νίκος Δένδιας ανέφερε αρχικά για το επεισόδιο στην Τρίπολη: «Ο Μένφι μάς ζήτησε να πάμε στην Τρίπολη. Συμφωνήσαμε σαν προσωπική παραχώρηση σε αυτόν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν επίσημες επαφές ή επαφές με την προσωρινή κυβέρνηση. Θα πηγαίναμε, θα τον βλέπαμε, θα φεύγαμε Το γεγονός ότι εμφανίστηκε η Μανγκούς σημαίνει ότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία». Σε ανακοίνωσή του μετά το επεισόδιο ο Μένφι υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών με τις οποίες η Λιβύη έχει διπλωματικές σχέσεις και θέλει να τις ενισχύσει σημειώνοντας ότι το λιβυκό Προεδρικό Συμβούλιο επιθυμεί «να εξαλείψουμε όλες τις αιτίες παρεξηγήσεων και να αποφύγουμε τυχόν διπλωματικά επεισόδια απορρίπτοντας κάθε κλιμάκωση». Όσον αφορά στην επικοινωνία της Γαλλίας με την κυβέρνηση της Λιβύης, ο ΥΠΕΞ λέει πως «το θέμα είναι ότι για όλους ισχύει ότι έχει περιορισμένη εντολή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί δηλαδή να υπογράφει συμφωνίες αλλά τολμώ να πω και περιορισμένη χρησιμότητα. Και το δεύτερο είναι πως αυτές οι κυβερνήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν τη δική μας πραγματικότητα που είναι το δεύτερο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Κακά τα ψέματα η τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι εξουσιοδοτημένη να υπογράφει συμφωνίες από εμάς προήλθε. Και εργαστήκαμε πάρα πολύ στο πλαίσιο των HE για να έρθει αυτό». «Επομένως δεν είναι θέμα μόνο συμβολισμού αλλά και ουσίας η απόφαση για άμεση αναχώρηση από την Τρίπολη με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει μια κατανόηση με τους Αιγύπτιους οι οποίοι δεν θέλουν ουσιασικές επαφές με την κυβέρνηση Ντμπέιμπα», υπογραμμίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Και συνεχίζει για τους Αιγύπτιους πως «Λένε ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να κάνει εκλογές. Και όχι μόνο δεν κάνει εκλογές υφαρπάζει την παραμονή της εκμεταλλευόμενη κατά το δοκούν τους πόρους της Λιβύης και υπογράφει και με τους Τούρκους. Ε δεν γίνεται…». Σχετικά με τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Λιβύη από εδώ και στο εξής, ο Δένδιας λέει πως: «Οι σχέσεις μας με τη Λιβύη θα παραμείνουν ως έχουν από τη δική μας πλευρά. Και αυτό υπό την έννοια ότι θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε μια ισχυρή σχέση με την Ανατολική Λιβύη άρα και μετο κοινοβούλιο, άρα στην πραγματικότητα με ένα Σώμα που δίνει δύναμη στη θέση μας ενάντια στην αποδοχή και σύναψη παράνομων κειμένων με τους Τούρκους. Και από την άλλη με τις μικρές μας δυνατότητες γιατί θυμίζω ότι είναι μικρές οι δυνατότητές μας σε σχέση με τους άλλους αφού θέλουμε χωρίς χρήματα και χωρίς στρατό να έχουμε επιρροή να εμποδίσουμε την επέκταση των συμβατικών κατανοήσεων με την Τουρκία». Στην επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αγκί λα Σάλεχ και τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο πρώτος μετέφεραν στον Δένδια ότι η τουρκική παρουσία είναι επιζήμια και απαράδεκτη. «Είχε σημασία να δούμε τον Σάλεχ και τον Χαφτάρ γιατί είχαν πάει στην Τουρκία. Τους είδε ο ίδιος ο Ερντογάν είδε και τους λίβυους βουλευτές ο Ερντογάν γι αυτό πήγα και στο κοινοβούλιο και τους εξήγησα τις θέσεις μας» τόνισε ο Δένδιας. Τέλος για το αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για εκλογές στη Λιβύη το επόμενο διάστημα, ήταν ξεκάθαρος λέγοντας «Οχι. Νομίζω ότι έχει πάει πολύ πίσω το ενδεχόμενο διεξαγωγής τους γι αυτό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε». Ειδήσεις σήμερα: Σκάνδαλο Theranos: Η Ελίζαμπεθ Χολμς καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση για απάτη Τσιτσιπάς: Πετά με εκνευρισμό το μπαλάκι προς τον πατέρα του και αποδοκιμάζεται – Δείτε βίντεο «Κιβωτός του Κόσμου»: Ομολογία του πατέρα Αντώνιου για «μεγάλο κύμα καταγγελιών» – Δηλώνει αγανακτισμένος

