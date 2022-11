Λιβύη: Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας στην ΕΕ για την αποχώρηση Δένδια Στην επιστολή, η οποία έχει τη μορφή της ρηματικής διακοίνωσης, η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης εμφανίζεται επικριτική για τη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έστειλε η έκπτωτη, υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης, για τη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια και το διπλωματικό επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 17 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επιστολή αυτή, η οποία έχει τη μορφή της ρηματικής διακοίνωσης, η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης (έχει λήξει η θητεία της εδώ και περίπου έναν χρόνο) εμφανίζεται επικριτική για τη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο για να συναντήσει την υπουργό Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Τρίπολης, Νάιλα Μανγκούς και εκφράζει την έκπληξή της για τη συμπεριφορά αυτή από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ. Εκφράζει επίσης την άποψη ότι ενέργειες σαν κι αυτές δεν βοηθούν στην επανένωση της Λιβύης, αλλά εντείνουν το διχασμό και είναι αντίθετες προς τις αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας. Ειδήσεις σήμερα: BEST OF NETWORK 19.11.2022, 16:00 19.11.2022, 16:52 16.11.2022, 18:04 19.11.2022, 09:36 19.11.2022, 09:37 19.11.2022, 13:30

