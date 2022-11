Νίκος Ρωμανός: «Όταν φέραμε το πλαίσιο προδιαγραφών και κανόνων για τις δομές, έπεσαν να μας φάνε» Τι είπε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ με αφορμή τις καταγγελίες για την «Κιβωτό του Κόσμου» Στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου και στα όσα έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες μέρες αναφέρθηκε ο Διευθυντής του γραφείου τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός στην εκπομπή του OPEN “Τώρα Μαζί”, με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Σιαδήμα. “Πέρα από το κομμάτι της Δικαιοσύνης που θα κάνει προφανώς τη δουλειά της αλλά και του θυμού και της απογοήτευσης και ό,τι άλλο νιώθουμε με αυτές τις αποκαλύψεις, το πρακτικό είναι τι κάνουμε τελικά για να βελτιώσουμε μια κατάσταση, για να κάνουμε αυτή τη χώρα καλύτερη” επισήμανε ο Διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cog3uf0f5835) Ο Νίκος Ρωμανός τόνισε: “Όταν η κ.Μιχαηλίδου είχε φέρει ένα πλαίσιο κανόνων και προδιαγραφών για αυτά τα ιδρύματα που ποτέ δεν υπήρχε, θυμάστε τι αντιδράσεις είχαμε, πόσο είχαμε στοχοποιηθεί, και από την αντιπολίτευση και από πολλούς άλλους που προφανώς έχουν συμφέροντα να μην μπαίνει τέτοιο πλαίσιο; Όπως ΜΚΟ που είχαν συνηθίσει να δρουν ανεξέλεγκτα. Ένα κομμάτι του ανεξέλεγκτου είναι και αυτό που βλέπουμε σήμερα. Όταν εμείς για πρώτη φορά φέραμε αυτό το πλαίσιο πέσανε να μας φάνε. Είχε δίκιο η κα Μιχαηλίδου που έβαλε για πρώτη φορά αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αξιολόγησης, συγκεκριμένων προδιαγραφών και κανόνων, το λευκό ποινικό μητρώο για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν με παιδιά, κ.ο.κ.;” Σχετικά με την αποϊδρυματοποίηση και την αναδοχή ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε: “Το δεύτερο σκέλος της πολιτικής μας είναι η αποϊδρυματοποίηση -πολλά παιδιά φεύγουν από αυτά τα ιδρύματα. Έχει ξεκινήσει επί των ημερών μας και έχει αυξηθεί αυτή η τάση. Πολλοί αντιδρούσαν αλλά επιβεβαιώνεται γιατί είναι σωστή αυτή η πολιτική. Έχουμε διευκολύνει και ενισχύσει την αναδοχή, και έτσι προχωράει η αποϊδρυματοποίηση”. Τέλος, ο Διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε απευθυνόμενος στην κ. Αυγέρη: “Γι’ αυτό ακριβώς ξεσκεπάζονται ιστορίες δεκαετιών τώρα. Επειδή τα παιδιά ενθαρρύνονται και έχουν δημιουργηθεί οι διαδικασίες, για να νιώθουν ασφαλή και να τα αποκαλύπτουν -γι’ αυτό συζητάμε σήμερα όλα αυτά τα ζητήματα. Όλα αυτά είναι στο νομοσχέδιο που καταψηφίσατε -που βάζει κανόνες, προδιαγραφές, λογοδοσία, ελέγχους. Όλα αυτά τα καταψηφίσατε και τώρα κουνάτε το δάχτυλο. Όλα αυτά εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα. Για πρώτη φορά υλοποιείται μία σοβαρή συνεκτική πολιτική που θα έπρεπε να τη στηρίξετε”. BEST OF NETWORK 19.11.2022, 16:00 19.11.2022, 09:13 16.11.2022, 18:04 19.11.2022, 09:36 19.11.2022, 09:37 19.11.2022, 13:30

