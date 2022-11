Ο Αντώναρος ξαναχτυπά και καλεί τον Μητσοτάκη να παραιτηθεί για… αρπαγή της Δημοκρατίας και της πρωθυπουργίας Δείτε τις αναρτήσεις του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου επί κυβερνήσεων Καραμανλή με αφορμή τα δημοσιεύματα για παρακολουθήσεις Πρωί Σαββάτου και ο Ευάγγελος Αντώναρος, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τελευταία κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή… ξαναχτυπά κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για… αρπαγή της Δημοκρατίας, της πρωθυπουργίας, της προεδρίας της ΝΔ και της οικονομίας Με αφορμή το αυριανό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento, ο Ευάγγελος Αντώναρος εξαπολύει μια σειρά από κατηγορίες εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Επιβεβαίωση: Ο Μητσοτάκης δεν είναι πολιτικός. Είναι απλά πολιτικός απατεώνας. Που οργάνωσε συστηματικά + με παρακρατικές μεθόδους: () Την αρπαγή της προεδρίας της ΝΔημοκρατίας () Την αρπαγή της πρωθυπουργίας () Την αρπαγή της ελληνικής οικονομίας BEST OF NETWORK 19.11.2022, 13:05 19.11.2022, 09:13 16.11.2022, 18:04 19.11.2022, 09:36 19.11.2022, 09:37 19.11.2022, 11:00

