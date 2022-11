Ο Δένδιας επισκέπτεται αύριο το Μπαχρέιν

Στο Βασίλειο του Μπαχρέιν θα μεταβεί αύριο Κυριακή 20 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ «Manama Dialogue», που διεξάγεται το διάστημα 18-20 Νοεμβρίου 2022, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών. Ο Έλληνας υπουργός θα μετάσχει στο πάνελ για τις «Νέες εταιρικές σχέσεις ασφαλείας στη Μέση Ανατολή» («New Security Partnerships in the Middle East»). Άλλωστε, ο κ. Δένδιας ήταν και ο μόνος Ευρωπαίος υπουργός Εξωτερικών που μετείχε στο φόρουμ και το 2021. Στη Μανάμα, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Αμπντελατίφ μοιν Ρασίντ αλ-Ζαγιάνι (Abdullatif bin Rashid Al Zayani). Μετά το πέρας της κατ΄ ιδίαν συνάντησης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, θα λάβουν χώρα διευρυμένες συνομιλίες. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται η υπογραφή δύο Μνημονίων Κατανόησης: α) μνημόνιο Κατανόησης για την απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης εισόδου σε διπλωματικά, υπηρεσιακά και ειδικά διαβατήρια, και β) μνημόνιο κατανόησης στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο. Συζήτηση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Κόλπο Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών αναμένεται να εστιάσουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, στην προσήλωση των δύο χωρών στο διεθνές δίκαιο – συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας – καθώς και στις εξελίξεις και προκλήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου. Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον περασμένο Μάιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, στο περιθώριο της συμμετοχής του στο φόρουμ, αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Κλέβερλι (James Cleverly), με τον Συντονιστή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική Μπρετ ΜακΓκουρκ (Brett McGurk), και με τον βοηθό γενικό γραμματέα ασφάλειας και εθνικής άμυνας της Γαλλίας Βενσάν Κουζίν (Vincent Cousin). Ειδήσεις σήμερα: Τι απαντά ο Άδωνις στον Πολάκη για την επίθεση του Ρουβίκωνα Μουντιάλ 2022: Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό Ανατριχιαστικά βίντεο από τη σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο Περού – Δύο νεκροί και 20 τραυματίες

