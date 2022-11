Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας για την υπεράσπιση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ Tούρκος δημοσιογράφος ζήτησε να μάθει ποια είναι η αντίδραση των ΗΠΑ στο γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας αρνήθηκε να αποβιβαστεί στην Τρίπολη προκειμένου να μην συναντήσει την Λίβυα ΥΠΕΞ Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως έναν απαραίτητο εταίρο και έναν σύμμαχο κλειδί στο ΝΑΤΟ που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υπεράσπιση της νοτιοανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας σημείωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Βεντάντ Πατέλ, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του κ. Πατέλ ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου, ο οποίος ζήτησε να μάθει ποια είναι η αντίδραση των ΗΠΑ στο γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας αρνήθηκε να αποβιβαστεί στην Τρίπολη προκειμένου να μην συναντήσει την Λίβυα υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια μετέβη στην Βεγγάζη, όπου συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ. Παρόλο που ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι δεν γνωρίζει το περιστατικό, ο Τούρκος δημοσιογράφος επανήλθε ζητώντας να μάθει εάν είναι σύμφωνο με την πολιτική των ΗΠΑ το γεγονός ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τον Χαφτάρ και όχι την κυβέρνηση της Τρίπολης. Ωστόσο, και σε αυτή την ερώτηση ο Βεντάντ Πατέλ επανέλαβε την ίδια απάντηση, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα βοηθά τις ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους τόσο στην Μεσόγειο όσο και στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, «αυτό που απλώς θα έλεγα, καθώς δεν έχω κάποια συγκεκριμένη αντίδραση να προσφέρω, είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος εταίρος και σύμμαχος κλειδί των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην προστασία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αλλά και βοηθώντας τις ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους τόσο στην άμεση περιοχή της Μεσογείου όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη». Ειδήσεις σήμερα: Σκάνδαλο Theranos: Η Ελίζαμπεθ Χολμς καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση για απάτη Τσιτσιπάς: Πετά με εκνευρισμό το μπαλάκι προς τον πατέρα του και αποδοκιμάζεται – Δείτε βίντεο «Κιβωτός του Κόσμου»: Ομολογία του πατέρα Αντώνιου για «μεγάλο κύμα καταγγελιών» – Δηλώνει αγανακτισμένος BEST OF NETWORK 18.11.2022, 15:33 18.11.2022, 19:15 18.11.2022, 10:52 18.11.2022, 14:34 18.11.2022, 14:36 18.11.2022, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )