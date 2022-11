Τι απαντά ο Άδωνις στον Πολάκη για την επίθεση του Ρουβίκωνα Αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα – «΄Ετσι θα πάμε σε εκλογές, με το “http://www.thetimes|-.gr/”σκάσε”http://www.thetimes|-.gr/”;» Δεν άργησε να έρθει και η on air απάντηση του Αδωνι Γεωργιάδη μετά την ειρωνική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, αναφορικά με την πρόσφατη επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του υπουργού Ανάπτυξης. Ο Παύλος Πολάκης, αναδημοσιεύοντας μία φωτογραφία από την επίθεση του Ρουβίκωνα, έγραψε χαρακτηριστικά: “Σοκ και δεος… Ο τρόμος πάνω από την πόλη… Τα μακαρόνια να’ ναι 6”. Σε σημερινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ ο υπουργός σχολίασε: «Κύριε Τσίπρα, είναι πολιτισμένη συμπεριφορά αυτή από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρώην υπουργό; Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταδίκασε αλλά τον αφήνει να τα λέει. Θα πάμε έτσι σε εκλογές;». Η αναφορά του Αδωνι Γεωργιάδη στα τελευταία λεπτά της συνέντευξης – Δείτε βίντεο Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cog47pmht6yp) Οι αναρτήσεις Γεωργιάδη στο twitter για την επίθεση Ρουβίκωνα – “Πόνεσε το καλάθι” “Τώρα βλέπω ότι πέταξαν και μακαρόνια οι “επαναστάτες” το Ρουβίκωνα για να διαμαρτυρηθούν και καλά για το Καλάθι…άμα δεν έχει κάνει φτωχός και τα έχεις όλα έτοιμα στην ζωή σου πως να εκτιμήσεις την αξία αυτών των τροφίμων που πέταξαν….το “Καλάθι” πόνεσε πολύ τελικά…”, έγραψε ο Αδωνις Γεωργιάδης στο Twitter, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την επίθεση. “Ένα περίεργο πράγμα όποτε λέω κάτι που ενοχλεί πολύ τον @atsipras έρχεται ο Ρουβίκωνας και επιτίθεται στο σπίτι μου με τα παιδιά μου μέσα…μπα σύμπτωση θα είναι και ο @syriza_gr σίγουρα καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι μου είμαι βέβαιος…παιδιά δεν σας φοβόμαστε να ξέρετε…”, συμπλήρωσε ο ίδιος. Τώρα βλέπω ότι πέταξαν και μακαρόνια οι «επαναστάτες» το Ρουβίκωνα για να διαμαρτυρηθούν και καλά για το Καλάθι…άμα δεν έχει κάνει φτωχός και τα έχεις όλα έτοιμα στην ζωή σου πως να εκτιμήσεις την αξία αυτών των τροφίμων που πέταξαν….το «Καλάθι» πόνεσε πολύ τελικά… pic.twitter.com/DyGntq0dTe— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 17, 2022 Ο ⁦@atsipras⁩ και ο ⁦@syriza_gr⁩ υποκριτικά καταδίκασαν την επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι μου, με τα παιδιά μου μέσα (μεταξύ των άλλων ένα 8χρονο παιδί με ό,τι αυτό σημαίνει..) και λέω υποκριτικά διότι την ίδια στιγμή επιτρέπουν στον βουλευτή τους να γράφει αυτά… pic.twitter.com/qKDLMoP0yE— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 19, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Το υπουργείο Οικονομικών παίρνει πίσω τις ενισχύσεις στην Κιβωτό του Κόσμου, ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας Εκτός λειτουργίας το μισό ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας – Ζητά στήριξη από την ΕΕ για να βγάλει τον χειμώνα Στο μικροσκόπιο η σύζυγος του Μπομπ Μενέντεζ για δώρα ή υπηρεσίες με αντάλλαγμα διευκολύνσεις BEST OF NETWORK 19.11.2022, 13:05 19.11.2022, 09:13 16.11.2022, 18:04 19.11.2022, 09:36 19.11.2022, 09:37 19.11.2022, 11:00

