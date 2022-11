Ανδρουλάκης: Το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη είναι περιτύλιγμα πελατειακής συγκεντρωτικής εξουσίας Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για λανθασμένες πολιτικές επιλογές που κλιμακώνουν τα προβλήματα Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Άργος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για λανθασμένες πολιτικές επιλογές που κλιμακώνουν τα προβλήματα. «Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ένα περιτύλιγμα μιας πελατειακής συγκεντρωτικής εξουσίας» σημείωσε. Ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή δημοσίευμα, υπογράμμισε ότι επιβεβαιώνεται η θεσμική εκτροπή. «Tο Predator χρησιμοποιείται από την ΕΥΠ και πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να πει στον ελληνικό λαό όλη την αλήθεια. Η κουλτούρα διακυβέρνησης δείχνει ένα πολιτικό ύφος και ήθος. Πίσω, λοιπόν, από αυτό το επιτελικό συγκεντρωτικό κράτος, υπήρχε ένα ισχυρά οργανωμένο παρακράτος το οποίο λειτούργησε με τις ευλογίες αυτών, που πήραν την ΕΥΠ στο Μέγαρο Μαξίμου, τροποποίησαν το νόμο γιατί δεν κάλυπτε τα προσόντα ο νέος διοικητής της ΕΥΠ και μετά πιάστηκαν με το Predator στην πλάτη» συμπλήρωσε. Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για θεσμική νίκη του κόμματός του. «Αν θυμάστε όλους τους προηγούμενους μήνες ρωτούσαν: “Γιατί δεν πάει να ενημερωθεί;” Απαντούσα ότι “παρανομήσατε εις βάρος μου και τώρα μου λέτε να παρανομήσω και εγώ. Δεν παρανομώ”. Γιατί λοιπόν αφού μπορούσε να γίνει ενημέρωση, τώρα αλλάζουν το πλαίσιο; Η κυρία Μπακογιάννη κι άλλα στελέχη της ΝΔ ανέφεραν ότι όλοι είμαστε το ίδιο, πως οι πολιτικοί γνωρίζουν τα μεγάλα μυστικά. Και τώρα αλλάζουν το νόμο και για να παρακολουθηθεί πολιτικός, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του Προέδρου της Βουλής. Αυτό ξέρετε τι δείχνει; Μπροστά στο ευρωπαϊκό χαστούκι ο κ. Μητσοτάκης μιμείται τον κ. Τσίπρα και κάνει κωλοτούμπες», υποστήριξε. «Αυτός που μοιάζει του ΣΥΡΙΖΑ λέγεται Νέα Δημοκρατία» Αναφερόμενος στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών λόγω του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης. «Το πρώτο εννεάμηνο του χρόνου τα χρέη των πολιτών στην εφορία ήταν 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ», ανέδειξε ο κ. Ανδρουλάκης και έκανε ειδική αναφορά στο χάσμα επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων δανεισμού. «Ο κ. Μητσοτάκης κάνει τον τροχονόμο ισχυρών οικονομικών συμφερόντων» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης. Σχολιάζοντας την αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι αν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, ισοδυναμεί με ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε: «Ποιος το λέει αυτό; Ο κύριος Μητσοτάκης; Που καταψήφισε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο μνημόνιο ενώ η χώρα βρισκόταν προ της χρεοκοπίας; Ποια μεγάλη μεταρρύθμιση απ’ αυτές που πρότεινε η Δημοκρατική Παράταξη, στήριξε διαχρονικά ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του Μεγάρου Μαξίμου; Ξαφνικά θυμήθηκαν ότι είναι στην όχθη του ρεαλισμού και του ορθού λόγου. Μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν στις κάτω πλατείες, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ δούλευαν τον ελληνικό λαό. Αυτός που μοιάζει του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο “γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ” που λέγεται Νέα Δημοκρατία και κάνει τα ίδια και χειρότερα απ’ όσα έκανε στους θεσμούς ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο». Ειδήσεις σήμερα: Οι Τούρκοι πήγαν νύχτα στη Συρία και βομβάρδισαν το Κομπάνι Βίντεο: Η Ιωάννα Τούνη χορεύει τσιφτετέλι στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα BEST OF NETWORK 20.11.2022, 10:30 20.11.2022, 08:03 18.11.2022, 10:52 20.11.2022, 09:35 20.11.2022, 09:36 19.11.2022, 18:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )