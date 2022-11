Μητσοτάκης: Κάθε μέρα εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή κάθε πολίτη καλύτερη

Σε ένα εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου προχώρησε με ανάρτηση στο facebook o πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «κάθε εβδομάδα κάνουμε έναν εσωτερικό απολογισμό του έργου μας – κοιτάμε τι πετύχαμε, τι άλλαξε προς το καλύτερο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, τι χρειάζεται να βελτιώσουμε – με λίγα λόγια, κοιτάμε τι μαθήματα προκύπτουν». Παράλληλα, καταγράφει τα βασικότερα στοιχεία του έργου της κυβέρνησής του και επισημαίνει ότι είτε συμφωνεί κάποιος με την κυβέρνηση αυτή, είτε όχι, «σας υπόσχομαι πως κάθε μέρα εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή κάθε πολίτη καλύτερη». Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: Κάθε εβδομάδα κάνουμε έναν εσωτερικό απολογισμό του έργου μας – κοιτάμε τι πετύχαμε, τι άλλαξε προς το καλύτερο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, τι χρειάζεται να βελτιώσουμε – με λίγα λόγια, κοιτάμε τι μαθήματα προκύπτουν. Στη συζήτηση αυτής της εβδομάδας διαπιστώσαμε ξανά το πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσουμε στον κόσμο το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Και είναι λογικό. Ο κόσμος έχει δουλειές, προβληματισμούς και άγχη, συχνά δεν έχει τη διάθεση ή τον χρόνο να μπαίνει σε λεπτομέρειες, ειδικά εάν θεωρεί πως δεν τον αφορούν άμεσα. Σήμερα όμως αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα μεγάλο κείμενο, που δεν συνάδει με τις επιταγές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των γρήγορων μηνυμάτων. Όμως πιστεύω βαθιά πως έχει μια αξία. Γιατί πιστεύω πως αντανακλά την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε κάθε μέρα να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Πάμε λοιπόν να δούμε μία επισκόπηση 17 κυριότερων στοιχείων του κυβερνητικού έργου της προηγούμενης εβδομάδας: Ένα πρώτο πάγιο ζήτημα που μας απασχολεί στην κυβέρνηση είναι το ζήτημα των ανισοτήτων στην κοινωνία. Προφανώς δεν είναι εύκολο ούτε απλό. Δεν αντιμετωπίζεται με αφορισμούς και μεγάλα λόγια. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Πρακτικά λοιπόν αυτή την εβδομάδα, – Νομοθετήσαμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση (έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022) για ευάλωτους συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού. – Μονιμοποιήσαμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό ακούγεται σχεδόν λογιστικό, αλλά στην πράξη είναι αύξηση του εισοδήματος για τους πολίτες. – Αυξήσαμε τις μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών από 12 σε 24, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. – Επεκτείναμε την άδεια μητρότητας για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα σε 9 (από 6) μήνες. – Θεσπίσαμε κρατική επιδότηση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δίνουμε κίνητρο σε εταιρείες να πάψουν να έχουν εργαζόμενους σε μερική απασχόληση. – Επεκτείναμε σε όλους τους ένστολους το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών. – Μειώσαμε το ποσοστό αναπηρίας (από 67% σε 50%) για λήψη παροχών αναπηρίας για την εναρμόνιση όλων των κατηγοριών. – Θεσπίσαμε το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών που έχουν διαγνωστεί με αναπηρίες ή αναπτυξιακές δυσκολίες. -Απαγορεύσαμε κάθε διάκριση σε βάρος οροθετικών ατόμων στον ιό HIV κατά το στάδιο της πρόσληψης ή της παραμονής στην εργασία. Απαγορεύεται ιδίως η διερεύνηση της ιδιότητας του οροθετικού με σχετικό ερώτημα κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Τελεία. Είναι βασικό και θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στην ενεργειακή ακρίβεια, που γνωρίζω πόσο προβληματίζει όλους και είναι απόλυτη προτεραιότητα πήραμε επίσης επιπλέον μέτρα: Έχουμε ήδη θεσπίσει μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτήν την εβδομάδα θεσπίσαμε μηχανισμό και για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ είναι ένα θέμα στο οποίο πραγματικά πρωτοπορήσαμε στην Ευρώπη και έχουμε επικοινωνία με άλλες χώρες που θέλουν να εντάξουν αντίστοιχα μέτρα. Το σύνολο των εσόδων θα διοχετεύεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για χρηματοδότηση των επιδοτήσεων των λογαριασμών ενέργειας. Στον λογαριασμό σας πρακτικά. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να προχωρήσει και προχωράει. Τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για λόγους ενεργειακής ασφάλειας. Και εκεί είχαμε θετικά αυτήν την εβδομάδα: Καταγράφουμε πανευρωπαϊκό ρεκόρ ως προς το ποσοστό συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλιακής ενέργειας που έφτασε το 2021 το 8,8%. Φέτος αναμένεται να φτάσει το 10%. Υπήρξε επίσης ρεκόρ εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα το 2022. Η ισχύς των νέων διασυνδεδεμένων έργων αναμένεται να φτάσει στο τέλος του έτους τα 1.340 MW, υπερβαίνοντας ήδη από τους πρώτους εννέα μήνες τις προβλέψεις της κυβέρνησης. (Και μιας και γράφω για ανανεώσιμα. Μια περαιτέρω παρένθεση για το περιβάλλον, που δεν είναι παρένθεση για εμάς: ολοκληρώθηκαν οι δασικοί χάρτες στο 94,5% της Επικράτειας). Στον πολιτισμό είχαμε μια σημαντική εξέλιξη καθώς προχωράμε με χρηματοδότηση με 100 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ των 18 μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα για την προστασία τους από τις απειλές της κλιματικής κρίσης. Για το θέμα της βίας κατά των γυναικών -και θα έχουμε σύντομα περισσότερα να πούμε- κατατέθηκε η διάταξη για την αξιοποίηση -πρώτη φορά στην Ελλάδα- της καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής panic button από γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να ειδοποιούν άμεσα και με ασφαλή τρόπο την Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση που βρίσκονται σε κατάσταση απειλής ή κινδύνου της ζωής τους ή της σωματικής ακεραιότητάς τους. Στον πρωτογενή τομέα, εκπονήσαμε και υλοποιούμε ολιστικό σχέδιο 7 σημείων ύψους 40 εκ ευρώ για την αποκατάσταση, πλήρη παραγωγική αξιοποίηση και προστασία του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας που αποτελεί τμήμα του δελφικού τοπίου και μικρό μέρος του κάηκε το καλοκαίρι του 2022. Στα θέματα Εθνικής ασφάλειας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπως υποσχεθήκαμε, φέραμε ένα νέο νομοσχέδιο που έχει σκοπό να διορθώσει, να βελτιώσει και να θωρακίσει το συνολικό πλαίσιο. Τέλος, ένα σημαντικό, από αυτά που ομολογώ με συγκίνησαν. Προχτές σε μια εκδήλωση αποτίμησης με την ολοκλήρωση της φετινής αντιπυρικής περιόδου (ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία για την επόμενη) μίλησαν οι εμπλεκόμενοι, οι πρωταγωνιστές που έδωσαν τον αγώνα τους. Ήταν συγκλονιστικοί. Εξίσου όμως σημαντικό ήταν το συμπέρασμα. Είχαμε σημαντικά λιγότερες καμένες δασικές εκτάσεις (κατά 62%) και συνολικά λιγότερα καμένα στρέμματα (κατά 52%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας 15ετίας, ενώ είχαμε 3% περισσότερες φωτιές σε σχέση με την προηγούμενη 15ετία. Η επένδυση στην πρόληψη, στους καθαρισμούς δασών και το άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών και η συνεργασία πυροσβεστικής, αστυνομίας, λιμενικού, ενόπλων δυνάμεων, δασικών υπηρεσιών, ΕΚΑΒ, δήμων και εθελοντών φέρνει αποτέλεσμα. Εάν φτάσατε έως το τέλος αυτής της μακροσκελούς ανάρτησης σας ευχαριστώ και ελπίζω να την βρήκατε χρήσιμη. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με την κυβέρνηση αυτή, σας υπόσχομαι πως κάθε μέρα εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή κάθε πολίτη καλύτερη. 