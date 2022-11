Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Η διερεύνηση όλων των ισχυρισμών είναι έργο της Δικαιοσύνης

«Η διερεύνηση όλων των ισχυρισμών και των εξιστορήσεων που δημοσιεύονται είναι έργο και υποχρέωση της Δικαιοσύνης» τονίζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας δημοσιεύματα «διαφόρων μυθιστορημάτων γύρω από την υπόθεση των λογισμικών παρακολούθησης και των επισυνδέσεων…». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλά για «ευφάνταστους ισχυρισμούς, δίχως κανένα απολύτως στοιχείο και τεκμήριο», προσθέτοντας ότι αυτήν την εβδομάδα, «τα μυθιστορήματα είναι διανθισμένα και με «ιστορίες κατασκόπων», οι οποίοι, αφού προηγουμένως επηρέασαν τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, στη συνέχεια, ούτε λίγο ούτε πολύ, οδήγησαν σχεδόν με το ζόρι τον κ. Τσίπρα σε κότερο, δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία στο Μάτι, προκειμένου να τον φωτογραφήσουν». Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, η Δικαιοσύνη θα δώσει απαντήσεις για τη δράση των λογισμικών παρακολούθησης στην Ελλάδα «από την αρχική τους εμφάνιση και όχι μόνο για μια περιορισμένη χρονικά περίοδο». «Εξαρχής συνδράμουμε ενεργά την έρευνα της Δικαιοσύνης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση. Πόσω μάλλον, αφού βασικός στόχος αυτών των λογισμικών φέρεται πως ήταν διαχρονικά στελέχη της παράταξής μας και της Κυβέρνησής μας, αλλά και ο Πρωθυπουργός.. Παράλληλα, οχυρώνουμε θεσμικά την Πολιτεία και το πολιτικό σύστημα με τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες», αναφέρει. Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγορεί τον «ΣΥΡΙΖΑ και τους βραχίονές του» ότι έχουν αποφασίσει να πορευτούν μέχρι τις εκλογές «με όπλα την τοξικότητα και τη συκοφαντία». «Η Κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και παραμένει προσηλωμένη στην παραγωγή έργου για την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών από τη διεθνή ακρίβεια, τη διασφάλιση της Πατρίδας από έξωθεν επιβουλές και τη θεσμική θωράκιση του κράτους μας» κατέληξε. Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Με πρωτοστάτη τον κ. Βαξεβάνη -ο οποίος έχει ως αρχή του πως οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί είναι πραγματικό- εξακολουθεί η σε συνέχειες δημοσίευση στον Τύπο διαφόρων μυθιστορημάτων γύρω από την υπόθεση των λογισμικών παρακολούθησης και των επισυνδέσεων… Για άλλη μια εβδομάδα αναπτύσσονται ευφάνταστοι ισχυρισμοί, δίχως κανένα απολύτως στοιχείο και τεκμήριο. Αυτή την εβδομάδα τα μυθιστορήματα είναι διανθισμένα και με «ιστορίες κατασκόπων», οι οποίοι, αφού προηγουμένως επηρέασαν τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, στη συνέχεια, ούτε λίγο ούτε πολύ, οδήγησαν σχεδόν με το ζόρι τον κ. Τσίπρα σε κότερο, δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία στο Μάτι, προκειμένου να τον φωτογραφήσουν. Σταθερή θέση μας είναι ότι πολιτικά δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό και επικίνδυνο από τη φαντασία που δεν στηρίζεται σε κανένα τεκμήριο. Ειδικά από τη στιγμή που στο σκοτάδι η φαντασία είναι πιο ζωηρή από ό,τι στο άπλετο φως. Η διερεύνηση όλων των ισχυρισμών και των εξιστορήσεων που δημοσιεύονται είναι έργο και υποχρέωση της Δικαιοσύνης, η οποία και θα δώσει οριστικές απαντήσεις για τη δράση των λογισμικών παρακολούθησης στην Ελλάδα, από την αρχική τους εμφάνιση και όχι μόνο για μια περιορισμένη χρονικά περίοδο. Εξαρχής συνδράμουμε ενεργά την έρευνα της Δικαιοσύνης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση. Πόσω μάλλον, αφού βασικός στόχος αυτών των λογισμικών φέρεται πως ήταν διαχρονικά στελέχη της παράταξής μας και της Κυβέρνησής μας, αλλά και ο Πρωθυπουργός.. Παράλληλα, οχυρώνουμε θεσμικά την Πολιτεία και το πολιτικό σύστημα με τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βραχίονές του έχουν αποφασίσει να πορευτούν έως τις εκλογές με όπλα την τοξικότητα και τη συκοφαντία, αφού δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό και χρήσιμο να εισφέρουν στον τόπο και την κοινωνία. Η Κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και παραμένει προσηλωμένη στην παραγωγή έργου για την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών από τη διεθνή ακρίβεια, τη διασφάλιση της Πατρίδας από έξωθεν επιβουλές και τη θεσμική θωράκιση του κράτους μας. Ειδήσεις σήμερα: Τέσσερα πρόσωπα στο στόχαστρο των αρχών για τις καταγγελίες κακοποιήσεων και ασέλγειας στην Κιβωτό Ιστορικός χιονιάς πλήττει τη Νέα Υόρκη, ακυρώνονται πτήσεις – Πρωτοφανείς εικόνες και βίντεο Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιβεβαιώνει ότι η επόμενη ταινία του θα είναι η τελευταία

