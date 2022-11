Ο Τραμπ σνομπάρει το Twitter και αρνείται την πρόσκληση Μασκ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στο Twitter, παρόλο που μια ισχνή πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της επαναφοράς του στην πλατφόρμα, σε δημοσκόπηση που διοργάνωσε ο νέος ιδιοκτήτης της, Έλον Μασκ.

Ο Τραμπ είχε αποκλειστεί από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για υποκίνηση βίας και ψευδείς ειδήσεις.

«Μαθαίνω ότι γίνεται μια δημοσκόπηση για εμάς στο Twitter. Δεν βλέπω κανένα λόγο για να το κάνω αυτό (να επιστρέψω στο Twitter)», είπε ο πρώην πρόεδρος μέσω βίντεο αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να επιστρέψει στην πλατφόρμα, από μια επιτροπή στην ετήσια συνάντηση ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Εβραϊκού Συνασπισμού. «Έχω μια φανταστική πλατφόρμα, με λαμπρά μυαλά να γράφουν σε αυτή, την Truth Social», προσέθεσε.

Επανάλαβε κάτι που είχε πει και πριν λίγες εβδομάδες, ότι θα παραμείνει στην Truth Social, την εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την startup του Trump Media & Technology Group (TMTG), η οποία, όπως είπε, είχε καλύτερη αφοσίωση χρηστών από το Twitter και τα πήγαινε «εξαιρετικά καλά».

Ο Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη ανακοίνωσε πως θα είναι ξανά υποψήφιος στις προεδρικές του 2024, επαίνεσε τον Μασκ και είπε ότι πάντα τον συμπαθούσε. Αλλά έκρινε επίσης ότι το Twitter υπέφερε από bots, ψεύτικους λογαριασμούς και ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ήταν «απίστευτα». Υπονόησε πάντως πως θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των δύο.

