Παντρεύτηκε η εγγονή του Τζο Μπάιντεν- Στον κήπο του Λευκού Οίκου

Η εγγονή του Αμερικανού προέδρου, Ναόμι Μπάιντεν, παντρεύτηκε τον Πίτερ Νιλ στον κήπο του Λευκού Οίκου αργά το πρωί του Σαββάτου.

Ήταν η 19η γαμήλια τελετή στην ιστορία του Λευκού Οίκου και η πρώτη για συγγενή του Αμερικανού προέδρου από την εποχή που ο αδερφός της Χίλαρι Κλίντον, Άντονι Ρόνταμ, παντρεύτηκε το 1994. Ήταν επίσης η πρώτη για προεδρικό εγγόνι.

Today for Naomi Biden’s wedding, @FLOTUS wore a custom couture @Reem_Acra silk chiffon vintage blue dress with draping details along with a teal double face wool crepe coat, according to the designer. pic.twitter.com/7geIDDwihb

Η Ναόμι, το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του Χάντερ Μπάιντεν, είναι δικηγόρος. Η μητέρα της είναι η Κάθλιν Μπούλε (Kathleen Buhle), η πρώτη σύζυγος του Χάντερ.

More images from the planner’s page, including shots of Naomi Biden’s massive, cathedral-length train. Her gown, though unconfirmed by the White House as yet, was by Ralph Lauren: pic.twitter.com/cz5dCgbZql

