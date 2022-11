Πόλεμος στην Ουκρανία: Πού συγκεντρώνονται οι ρωσικές δυνάμεις μετά τη Χερσώνα

Μετά την υποχώρηση από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να αρχίζουν να ενισχύουν τις θέσεις τους στις κατεχόμενες περιφέρειες Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ και στην ανατολική Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW):

Η Ρωσία πιθανότατα θα δεσμεύσει επίσης πρόσθετες κινητοποιημένες δυνάμεις τις επόμενες εβδομάδες, δεδομένου ότι οι κινητοποιημένες μονάδες της 2ης Ρωσικής Μεραρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκίων της 1ης Στρατιάς Αρμάτων έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην περιφέρεια Μπρεστ, στη Λευκορωσία.

#Russian forces are reportedly beginning to reinforce their positions in occupied #Luhansk, #Donetsk, and eastern #Zaporizhia oblasts with personnel from #Kherson Oblast and mobilized servicemen. https://t.co/pithWyW9zw pic.twitter.com/ibGuMI9ORf

— ISW (@TheStudyofWar) November 20, 2022