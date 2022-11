Σακελλαροπούλου: Ας δώσουμε σε όλα τα παιδιά ένα περιβάλλον αγάπης και φροντίδας Η πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε παιδιά από το Χωριό SOS της Βάρης στο Προεδρικό Μέγαρο Παιδικά χαμόγελα, παιχνίδια και γέλια γέμισε σήμερα Κυριακή (20/11) ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε παιδιά από το Χωριό SOS της Βάρης και αναρτώντας φωτογραφίες με την παρουσία τους στον κήπο, έστειλε το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που γιορτάζεται σήμερα. «Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου ήταν αφιερωμένος στο καλύτερο αύριο αυτού του κόσμου, τα παιδιά. Ήρθαν από το Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης, με πρόσωπα φωτεινά, έτοιμα να αντικρίσουν παντού το θαύμα, σ’ ένα λουλούδι, μια πεταλούδα, ένα παιχνίδι, έπαιξαν και διασκέδασαν για ώρα πολλή. Μαζί τους ήρθαν και άλλα παιδιά και μοιράστηκαν στιγμές ξεγνοιασιάς και χαράς. Βλέποντάς τα, η σκέψη στρέφεται αναπόφευκτα σε όσες μικρές υπάρξεις έχουν γνωρίσει από την τρυφερή τους ηλικία την πιο σκοτεινή και άγρια πλευρά της ζωής. Παιδιά κακοποιημένα, παραμελημένα, φοβισμένα, καταδικασμένα σε μιαν απέραντη, ζοφερή μοναξιά», αναφέρει στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και προσθέτει: «Η βία κατά των παιδιών, λεκτική, σωματική, σεξουαλική, είναι ένα έγκλημα διαρκές. Ο αντίκτυπός του στο θύμα αλλά και στην κοινωνία εκτείνεται μέσα στον χρόνο, σφραγίζοντας ανεξίτηλα την ψυχή όσων την υφίστανται και στιγματίζοντας τον συλλογικό μας βίο. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορούν να εξαντλούνται σε ευχολόγια και κενές διακηρύξεις. Ας μην κωφεύουμε στη βουβή κραυγή των παιδιών αυτών. Ας σεβαστούμε το απαράγραπτο δικαίωμά τους σε μια προστατευμένη αθωότητα. Ας δώσουμε σε όλα τα παιδιά μια οικογένεια, ένα περιβάλλον αγάπης και φροντίδας μέσα στο οποίο θα ανθίσουν και θα ευημερήσουν στα πιο σημαντικά, τα διαπλαστικά χρόνια της ζωής τους. Οικοδομώντας ένα παρόν αρμονικό για το παιδί δεν εκπληρώνουμε απλώς ένα κοινωνικό καθήκον. Βάζουμε τα θεμέλια για ένα πιο φωτεινό μέλλον, για έναν καλύτερο κόσμο», κατέληξε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. BEST OF NETWORK 20.11.2022, 12:00 20.11.2022, 08:03 18.11.2022, 10:52 20.11.2022, 09:35 20.11.2022, 09:36 20.11.2022, 12:00

