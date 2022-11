Τάκης Θεοδωρικάκος για την «Κιβωτό του Κόσμου»: Όποιοι και αν είναι οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη «Πρώτο μέλημα η προστασία της ψυχής των παιδιών» – Τι είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε σημερινή συνέντευξή του Για τις καταγγελίες που έχουν προκαλέσει αίσθηση και αφορούν στην κακοποίηση παιδιών στη δομή φιλοξενίας «Κιβωτός του Κόσμου», τοποθετήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Όποιοι και αν είναι οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», διεμήνυσε ο υπουργός. Οι καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως σχετικά με περιστατικά ξυλοδαρμού και κακοποίησης ανηλίκων σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο, με τον υπουργό να δηλώνει ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όποιοι κι αν είναι οι φερόμενοι δράστες, εφόσον υπάρχει εγκληματική δραστηριότητα, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Το σάπιο πρέπει να αποκαλύπτεται και να προχωράμε παρακάτω. Όσο κι αν σοκαριζόμαστε είναι προτιμότερη η αλήθεια». Σε ερώτηση για το μέλλον των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές, απάντησε: «Ολοκληρη η κοινωνία και η κυβέρνηση έχουν συνδράμει για αυτή την προσπάθεια. Πρώτο μέλημα είναι η προστασία της ψυχής των παιδιών». Θεοδωρικάκος για την παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών: «Κανείς να μην τους χαλάσει το παιχνίδι» Πριν από λίγες ώρες, έστειλε μήνυμα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών, με ένα βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του Twitter. Συγκεκριμένα, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης, ο κ. Θεοδωρικάκος ανάρτησε το βίντεο «Ας μην αφήσουμε κανέναν να τους χαλάσει το παιχνίδι». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Τρεις καταγγελίες για ασέλγεια, τέσσερις για ξυλοδαρμό – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Τουρκία: Επιδρομές με 12 νεκρούς στη Συρία, αντίποινα για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη – Δείτε βίντεο Είναι επίσημο, ο Μασκ επαναφέρει τον Τραμπ στο Twitter – «Ο λαός μίλησε» BEST OF NETWORK 19.11.2022, 17:00 20.11.2022, 08:03 16.11.2022, 18:04 20.11.2022, 09:35 20.11.2022, 09:36 19.11.2022, 18:00

