Ανδρουλάκης για παρακολουθήσεις: Υπονομεύεται ο ρόλος της ΑΔΑΕ – «Κύριε Μητσοτάκη ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε» Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο θωράκιση των θεσμών και τη λειτουργία της ΕΥΠ – «Οι εκλογές να γίνουν σε καθαρό τοπίο, χωρίς σκιές», τόνισε Φώφη Γιωτάκη 21.11.2022, 15:28 Την καταψήφιση του νομοσχεδίου για τη θωράκιση των θεσμών και τη λειτουργία της ΕΥΠ με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας σήμερα τις δικές του προτάσεις και τις νέες πρωτοβουλίες της Χαριλάου Τρικούπη για το ίδιο θέμα. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφέρθηκε στις «κόκκινες γραμμές», έκανε λόγο για υπονόμευση του ρόλου της ΑΔΑΕ και για διατάξεις που δεν αναχαιτίζουν τους κινδύνους και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό σημειώνοντας σχετικά με τη στάση του κόμματός του στην Ολομέλεια της Βουλής ότι «όχι, κύριε Μητσοτάκη, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε- για μας χρειάζεται ευρωπαϊκή θεσμική κανονικότητα, ώστε η χώρα μας να μην αντιμετωπίσει ξανά τέτοια νοσηρά φαινόμενα». Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να εξηγήσει ότι η καταψήφιση δεν έρχεται από μια στείρα και αρνητική στάση- άλλωστε δεν απέφυγε να σημειώσει τις θετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση από την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι και αυτό το σχέδιο νόμου είναι προϊόν- ένα «ακόμη πείραμα του δήθεν επιτελικού, συγκεντρωτικού κράτους του Μαξίμου». Επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης των ανεξάρτητων αρχών, όπως της ΑΔΑΕ, προανήγγειλε ευρωπαϊκή καταδίκη γα το θέμα, τάχθηκε εναντίον της “τριετίας” (της παρέλευσης τριών χρόνων για την ενημέρωση των παρακολουθούμενων) και της μη πρόβλεψης για αναδρομική ισχύ των βασικών διατάξεων του νόμου. Κάλεσε όλα τα πρόσωπα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον ενημέρωσης να κάνουν ότι εκείνος και επανέλαβε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός της Δικαιοσύνης. «Τι φοβούνται; Εγώ, δεν έχω δεσμεύσεις. Να πάνε στη δικαιοσύνη, που είναι το μόνο καταφύγιο ενός πολίτη σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία και να πάνε στη δικαιοσύνη. Να αφήσουμε τα δηλητηριώδη υπονοούμενα ή τις υπεκφυγές», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης έχοντας στο πλευρό του τον συνταγματολόγο, Νίκο Αλιβιζάτο και τους τρεις νομικούς του συμβούλους, τους κ.κ. Μιχάλη Καλαντζόπουλο, Μανώλη Βελεγράκη και Χρήστο Κακλαμάνη οι οποίοι και ανέπτυξαν στη συνέχεια την επιχειρηματολογία τους σχετικά με τις αναγκαίες θεσμικές πρωτοβουλίες. Σχετικά με την πρόταση του προς τον πρόεδρο της Βουλής να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή ελέγχου των κινητών των βουλευτών με αυτή που λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε «να αξιοποιηθεί από όλους αυτούς που με κατήγγειλαν ότι τους έτρωγα τον ελεύθερο χρόνο, ότι τους κούρασα». Να πάνε – είπε- σε αυτές τις δομές για να δούμε αν έχουν ίχνη στα κινητά τους. Και συμπλήρωσε με νόημα πως «ένα σημαντικό στοιχείο δεν είναι να αποκτήσει η Βουλή αυτές τις δομές, είναι αν θα πάνε να ελέγξουν τα κινητά τους. Και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο». Όσον αφορά στη θέση του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει πχ την παρακολούθηση του κινητού της προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Αλιβιζάτος δήλωσε ότι η πρόβλεψε στο νομοσχέδιο δεν είναι ανατισυνταγματική. Ειδικότερα ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε: • την κατάργηση «της αντισυνταγματικής διάταξης που απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους παρακολουθούμενους για λόγους εθνικής ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά», • την πλήρη αιτιολόγηση της άρσης του απορρήτου στην σχετική εισαγγελική διάταξη ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά της, • την αποκοπή της ΕΥΠ από το πρωθυπουργικό γραφείο, • την τελική απόφαση για την παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφαλείας, να λαμβάνει Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών και να γνωστοποιείται με πλήρη στοιχεία αμέσως στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ώστε ο έλεγχος να είναι ουσιαστικός. «Προτεραιότητά μας είναι οι ανεξάρτητες αρχές που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ για να ενισχύσει τη Δημοκρατία, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, να έχουν ισχυρές αρμοδιότητες για να διασφαλίζουν όλα αυτά τα οποία οδηγούν την Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή θεσμική κανονικότητα», υπογράμμισε στη συνέχεια και πρόσθεσε ότι «όταν οι θεσμοί μιας χώρας είναι αδύναμοι και ανίσχυροι, η διολίσθηση σε φαινόμενα διαφθοράς και μηχανισμούς συναλλαγής ανάμεσα στην πολιτική και οικονομική εξουσία, είναι ένα σύνηθες και άμεσα εξαρτώμενο φαινόμενο. Ο μόνος τρόπος για να υπάρχει πραγματική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας -και σε κάθε χώρα- είναι η ισχυρή θεσμική συγκρότηση. Μόνο μια ισχυρή ευρωπαϊκή κανονικότητα μπορεί να φέρει ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο στους πολίτες και περισσότερες ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές». Μέσα σε αυτό το κλίμα- σύμφωνα δε με τον κ. Ανδρουλάκη- είναι απολύτως σαφές ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες, να γίνει γνωστή όλη η αλήθεια πριν τις εκλογές και ο πρωθυπουργός να ακολουθήσει το μοναδικό δρόμο που του απομένει: «Οι εκλογές να γίνουν σε καθαρό τοπίο, χωρίς σκιές. Και αυτό είναι η ευθύνη του. Τριετείς προθεσμίες και αναδρομικότητα για την ενημέρωση των παρακολουθούμενων, δεν νοούνται, αν θέλουμε να έχουμε καθαρό τοπίο προεκλογικά. Τα αποκαλυπτήρια του παρακρατικού μηχανισμού της “πίσω αυλής του Μαξίμου”, πρέπει να γίνουν και αυτό είναι ένα ελάχιστο οφειλόμενο προς τους πολίτες. Όλες μας οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις, έχουν ένα και μόνο στόχο: Να ενισχυθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία αλλά παράλληλα να αντιμετωπιστεί το τοξικό κλίμα, στο οποίο επενδύουν διαρκώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ». Κληθείς τέλος να σχολιάσει τη στάση της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε τους τόνους της επίθεσης και προς τις δύο πλευρές: «Εμείς στεκόμαστε αξιακά, γι’ αυτό ο λόγος μας για θέματα θεσμών, δημοκρατίας και διαφάνειας παραμένει ίδιος και επί εποχής των κυρίων Τσίπρα και Καμμένου και επί εποχής του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης άλλαξε το λόγο του, όχι το ΠΑΣΟΚ. Τα ίδια που λέγαμε για νοσηρές υποθέσεις της προηγούμενης περιόδου, τα ίδια λέμε και για νοσηρές υποθέσεις αυτής. Δεν μας κάνει το τιμόνι της εξουσίας να αλλάζουμε στάση στα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει μια στρατηγική: Μέσα από αυτή την υπόθεση να ξεχαστούν οι αμαρτίες του για το πρόσφατο κυβερνητικό του παρελθόν. Εμείς εδώ είμαστε, να αναδεικνύουμε τις αμαρτίες όλων» ανέφερε ο κ.Ανδρουλάκης κληθείς να σχολιάσει τη στάση της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός από τη μηνυτήρια αναφορά και τις υπόλοιπες νομικές ενέργειες ο κ. Ανδρουλάκης ετοιμάζεται μέσα στις επόμενες μέρες να ασκήσει και το δικαίωμα της αγωγής εναντίον των υπευθύνων. ‘Υπάρχει πρόσφατη νομολογία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να προσκομίσει ενώπιον του Διοικητικού Δικαστή το σχετικό φάκελο προκειμένου να κρίνει και εκείνος το παράνομο ή μη», υποστήριξε ο στενός συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και νομικός, κ. Καλαντζόπουλος. 