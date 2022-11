Αντίγραφο του πτυχίου του από το Columbia παρουσίασε ο Αντώνης Διαματάρης στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Αντώνης Διαματάρης έγινε δεκτός σήμερα, 21 Νοεμβρίου, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, στον οποίο και παρουσίασε έντυπο αντίγραφο του πτυχίου του, MBA, από το Πανεπιστήμιο Columbia. Οπως είναι γνωστό, ο κ. Διαματάρης είχε υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού των Εξωτερικών υπεύθυνος για τον Απόδημο Ελληνισμό πριν από τρία χρόνια εξαιτίας του θέματος που δημιουργήθηκε σχετικά με το πτυχίο του. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του, συνεχάρη τον κ. Διαματάρη και ανέφερε ότι θέλει με τη συνάντηση αυτή να συμβάλλει με τον πιο επίσημο τρόπο στην αποκατάσταση της αλήθειας και στη διόρθωση της αδικίας που διαπράχθηκε σε βάρος του κ. Α. Διαματάρη από την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ παράλληλα στηλίτευσε τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ιστορικό Ο κ. Α. Διαματάρης είχε γίνει στόχος επίθεσης από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δήθεν δεν σπούδασε στο Columbia, όπως αναφερόταν στο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών και ότι ούτε καν «πέρασε έξω από το Columbia», κατά δήλωση του κ. Α. Τσίπρα. Υστερα από αυτά, ο κ. Διαματάρης θεώρησε επιβεβλημένο να υποβάλει την παραίτησή του για λόγους αξιοπρέπειας, αλλά και γιατί δεν ήθελε να ήταν εκείνος η αιτία επιθέσεων στον Πρωθυπουργό από τους πολιτικούς αντιπάλους του. Το γεγονός ότι χρειάστηκε καιρός για να παραλάβει το πτυχίο του οφείλεται, όπως σε διάφορες περιπτώσεις έχει δημοσιεύσει, στους παρακάτω βασικούς λόγους: Πρώτον, ότι είχαν παρέλθει περισσότερα από 40 χρόνια από τότε που ολοκλήρωσε τις σπουδές του, τον Ιανουάριο του 1977. Δεύτερον, ότι τα αρχεία του Πανεπιστημίου της εποχής εκείνης δεν ήταν σε ηλεκτρονική μορφή. Τρίτον, ότι συνέπεσε με την αρχή της πανδημίας όταν τα πάντα στην Νέα Υόρκη υπολειτουργούσαν ή ήταν κλειστά. Και, τέταρτον, ύστερα από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, το Πανεπιστήμιο εξέτασε, ως όφειλε, εξονυχιστικά την υπόθεσή του. Ετσι, το πτυχίο τού απονεμήθηκε με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου του 2021. Δεν ήταν δυνατόν να του απονεμηθεί ένα προχρονολογημένο πτυχίο και να φέρει ως ημερομηνία απονομής του πτυχίου το 1977, καθώς και ο τότε πρόεδρος του Πανεπιστημίου και ο πρύτανης της Σχολής Διοικήσεως Επιχειρήσεων πέθαναν προ πολλού. «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό», δήλωσε ο κ. Διαματάρης, «που με την πράξη του και τον συμβολικό της χαρακτήρα, συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της αλήθειας και στη διόρθωση μιας αδικίας που διαπράχθηκε σε βάρος μου. Η πράξη αυτή του Πρωθυπουργού με τιμά. Ωστόσο, υπερβαίνει κατά πολύ εμένα και την αδικία που εγώ έχω υποστεί. Με την συνάντηση αυτή ο κ. Μητσοτάκης στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε όλες και όλους, που για οποιαδήποτε λόγο αδικούνται. Ετσι, αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά, ότι στο τέλος η δικαιοσύνη και η αλήθεια νικούν». - Εθνικός Κήρυξ Ειδήσεις σήμερα:Αρχίζουν αύριο οι πρώτες καταθέσεις για την «Κιβωτό» – Τουλάχιστον 10 οι καταγγελίες ΕΔΕ για παραβίαση προσωπικών δεδομένων ζητά ο Πλεύρης μετά την ανάρτηση Πολάκη για ασθενή Πότε πληρώνονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου

