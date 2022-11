Γιάννης Μπρατάκος: Προσπαθούν χωρίς αποδείξεις να στήσουν Novartis 2 με τις «υποκλοπές» O υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μιλά στο «ΘΕΜΑ» υποστηρίζοντας πως κάποιοι προσπαθούν να «ευνουχίσουν» την ΕΥΠ εις βάρος των εθνικών συμφερόντων Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Γιώργος Ευγενίδης 21.11.2022, 11:23 Λίγες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της δεύτερης φάσης της υπόθεσης των υποκλοπών και λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του νέου νόμου για την ΕΥΠ και τα κακόβουλα λογισμικά, ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος ανοίγει τα χαρτιά του στο «ΘΕΜΑ». «Οσοι συμμετέχουν σε αυτό το… παιχνίδι, ελπίζω άθελά τους, προσπαθούν να ευνουχίσουν και να αποδυναμώσουν την ΕΥΠ», υπογραμμίζει και εκτιμά ότι με την απουσία ουσιωδών στοιχείων επιχειρείται μια υπόθεση Novartis 2. «Δεν πρόκειται να κάνουμε τη χάρη στον κ. Τσίπρα να κυλιστούμε μαζί του στη λάσπη και στον βούρκο», λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ανοίγει ξεκάθαρο παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, εφόσον η Ν.Δ. δεν έχει αυτοδυναμία. Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι η στελέχωση των ψηφοδελτίων της Ν.Δ. θα γίνει με τα αυστηρότερα ηθικά φίλτρα. – Υποθέτω ότι αλλιώς φανταζόταν η κυβέρνηση την ολοκλήρωση της τετραετίας και αλλιώς εξελίσσεται. Είναι η υπόθεση των υποκλοπών και τα εξ αυτής παραγόμενα ίσως η πιο δύσκολη καμπή στην πορεία της κυβέρνησης; Η πιο μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση ήταν να καταφέρει να κάνει μια χώρα, η οποία πριν από λίγα χρόνια παρέπαιε, να σταθεί στα πόδια της και να ατενίσει με σιγουριά το μέλλον της. Κι αυτό το καταφέραμε. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια στην πανδημία, διαχειριστήκαμε τη μεταναστευτική κρίση στον Εβρο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, μειώσαμε σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές, αντιμετωπίζουμε την παγκόσμια κρίση πληθωρισμού και την έκρηξη των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, καταφέραμε να στηρίξουμε τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, οι ξένοι να μιλούν για «ελληνικό οικονομικό θαύμα», οι άμεσες ξένες επενδύσεις να σημειώσουν ρεκόρ, να ξεπεράσουμε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξη μειώνοντας την ανεργία κατά 6 μονάδες και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα οι 6 από τις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν επί των ημερών μας είναι σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, που σημαίνει καλύτερες και πιο σταθερές αμοιβές, ειδικά για τους νέους. Επομένως, ναι, ίσως αλλιώς φανταζόμασταν την ολοκλήρωση της πρώτης τετραετίας μας, με ακόμα περισσότερα επιτεύγματα σε πιο ήρεμες και κανονικές συνθήκες, αλλά ούτε αιφνιδιαστήκαμε, ούτε σηκώσαμε τα χέρια ψηλά μπροστά στον καταιγισμό αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων. Το έργο μας μιλάει από μόνο του και χαίρομαι που η ελληνική κοινωνία, παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, το αναγνωρίζει και το εκτιμά. Αρα τα πιο δύσκολα, ελπίζω, τα αφήνουμε πίσω μας. Η υπόθεση των υποκλοπών, που ασφαλώς είναι ένα σημαντικό θέμα, δεν είναι η «πιο δύσκολη καμπή», όπως λέτε. Με την καθοριστική συμβολή της Δικαιοσύνης και τις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που φέρνουμε στη Βουλή, είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και όντως θα χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. «Ο ελληνικός λαός έχει δεδομένα και πεπραγμένα να συγκρίνει στις προσεχείς εκλογές: το σημαντικό έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την παράλυση της κυβέρνησης Τσίπρα», επισημαίνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος – Απαντώντας σε όλες τις επιθέσεις που εξαπολύονται, η κυβέρνηση παραπέμπει στη διερεύνηση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων από τη Δικαιοσύνη. Θα υπάρξουν, όμως, ουσιαστικές απαντήσεις όσο υπάρχει το ζήτημα του απορρήτου; Εχουν λεχθεί και γραφτεί πολλά. Εωλα, ατεκμηρίωτα και καταφανώς μεθοδευμένα. Η Δικαιοσύνη κάνει τη δική της δουλειά και έχω τη βεβαιότητα ότι θα την κάνει μέχρι τέλους. Ηδη άρχισαν οι κλήσεις μαρτύρων. Πέρα όμως και πίσω απ’ όλο αυτό το επικοινωνιακό κατασκεύασμα υπάρχει κι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος: όσοι συμμετέχουν σε αυτό το… παιχνίδι, ελπίζω άθελά τους, προσπαθούν να ευνουχίσουν και να αποδυναμώσουν την ΕΥΠ. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει ανοιχτά μέτωπα με την Τουρκία, αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα στον Εβρο και έχει μπει στο στόχαστρο της Ρωσίας λόγω της υπεύθυνης στάσης της στον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί θα ήταν σαν να αφήναμε απροστάτευτη τη χώρα σε συνθήκες κρίσης. Από εκεί και πέρα το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση δημιουργεί την αναγκαία θεσμική θωράκιση ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα τα οποία αφορούν την ίδια τη Δημοκρατία. Απαγορεύεται πλέον, σε βαθμό κακουργήματος, όχι μόνο η εμπορία και η χρήση κακόβουλων λογισμικών, αλλά ακόμα και η κατοχή τους. Μπαίνουν κι άλλα θεσμικά φίλτρα, όπως ο πρόεδρος της Βουλής, για τις νόμιμες παρακολουθήσεις, ειδικά πολιτικών προσώπων. Αναδιοργανώνεται η ΕΥΠ και ενισχύεται ο εσωτερικός της έλεγχος. Αποκαθίσταται με όρους εθνικής ασφάλειας το δικαίωμα ενημέρωσης όποιου πολίτη έχει τεθεί σε νόμιμη επισύνδεση. Και η χώρα γίνεται πιο ισχυρή απέναντι στις επιθέσεις των χάκερ και τον πόλεμο της κυβερνοασφάλειας. Και σε αυτό το ευαίσθητο θέμα η κυβέρνηση δεν απαντά στην επίθεση λάσπης του ΣΥΡΙΖΑ και των φερεφώνων του με τοξικότητα και λόγια, αλλά με πράξεις. Κάτι που κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ποιοτική διαφορά μας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόγεια της λάσπης. – Ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για ενιαίο κέντρο ΕΥΠ – Predator και αφήνει πλέον σαφέστατα υπονοούμενα ότι υπήρξε μέλος της κυβέρνησης με επισύνδεση από την ΕΥΠ. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να έχει συμβεί; Είστε σε θέση να το αποκλείσετε; Οι κύριοι Τσίπρας και Βαξεβάνης μιλούν ακατάσχετα μόνο με υπαινιγμούς και υπονοούμενα, χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Ενώ η μαρτυρία του κ. Μαντζουράνη, ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, επιβεβαιώνει ότι επιχειρείται η Novartis 2. Πάλι με προστατευόμενους κουκουλοφόρους μάρτυρες. Οι κουκουλοφόροι της Novartis είπαν ψέματα. Γι’ αυτό και αθωώθηκαν πανηγυρικά και τα 10 πολιτικά πρόσωπα που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Επιχειρούν πάλι το ίδιο. Αυτή τη φορά όμως το παρακάνουν. Η λάσπη στον ανεμιστήρα και η μη άμεση προσκόμιση στοιχείων μπορεί να τους μετατρέψουν από κατήγορους σε κατηγορούμενους. Τόσο η Δικαιοσύνη που έχει τον πρώτο λόγο όσο και ο πολιτικός κόσμος δεν θα επιτρέψουν επικίνδυνα και τοξικά παιχνίδια με τη Δημοκρατία. – Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε πολύ σκληρές λέξεις για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον αποκάλεσε «βούρκο» και φωτογράφισε ακόμα και σχέσεις με εμπόρους όπλων, με φόντο το αίτημα του κ. Τσίπρα για επαναδιαπραγμάτευση της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία. Με αυτό το κλίμα θα πάμε στις εκλογές; Εμείς είναι απολύτως σαφές ότι θέλουμε να πάμε στις εκλογές με καθαρή ατζέντα και καθαρά διλήμματα: μπροστά ή πίσω; Με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το έργο του ή τον Αλέξη Τσίπρα και τα ερείπια που άφησε πίσω του; Με το πρόγραμμα για το αύριο ή την καταστροφολογία για το χθες; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόγραμμα, ούτε προτάσεις για μια πιο ευημερούσα κοινωνία. Εμείς έχουμε και το έχουμε αποδείξει. Δεν πρόκειται να κάνουμε τη χάρη στον κ. Τσίπρα να κυλιστούμε μαζί του στη λάσπη και στον βούρκο, όπως απροκάλυπτα επιχειρεί. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός μίλησε στην Πολιτική Επιτροπή για «βούρκο». Μίλησε μία ακόμα φορά με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό αποκαλύπτοντας τα νοσηρά σχέδια των πολιτικά άφωνων. Οσο για τη στάση του κ. Τσίπρα να υπονομεύσει τη συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας, ο κάθε πολίτης μπορεί να καταλάβει ότι μια τέτοια ενέργεια ικανοποιεί μόνο την Τουρκία και αποδυναμώνει μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνογαλλική συμφωνία, εκτός της καθοριστικής ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, προβλέπει και την αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής. – Σας ανησυχεί ότι πολίτες στον ευρύτερο μεσαίο χώρο, που δεν προέρχονται υποχρεωτικά από τη Ν.Δ., μπορεί να είναι προβληματισμένοι από τις υποθέσεις του κ. Πάτση, των υποκλοπών και την οξεία ρητορική; Πώς θα τους επαναπροσεγγίσετε πολιτικά; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ποτέ δεν κρύφτηκαν και ποτέ δεν προσπάθησαν να κρύψουν ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ο πρωθυπουργός πάντα δρα, ζητεί ευθύνες και δίνει λύσεις. Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρατε, ο πρωθυπουργός έδρασε άμεσα, κινήθηκαν διαδικασίες δικαστικής διερεύνησης και ελήφθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να μην μπορούν να επαναληφθούν στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα. Ο μεσαίος χώρος εδώ και χρόνια δεν καταναλώνει πλέον λαϊκιστικά φληναφήματα. Είναι σκεπτόμενος, χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό και υπευθυνότητα και δεν μασάει προχειροστημένες προσπάθειες στυγνής πολιτικής εκμετάλλευσης. Κατά τούτο παραμένει προνομιακός συνομιλητής της Ν.Δ. και η Ν.Δ. παραμένει ο βασικός εκφραστής του. – Υπάρχει έντονη συζήτηση ως προς τον χρόνο των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης τις τοποθέτησε μεν χρονικά το 2023, αλλά και ο Ιανουάριος και ο Απρίλιος 2023 είναι… Η δική σας προσωπική άποψη ποια είναι; Οι εκλογές θα γίνουν το 2023. Από την αρχή πήραμε τον θεσμικό δρόμο και δεν θα τον εγκαταλείψουμε ποτέ. Τίποτα δεν είναι πιο ώριμο από το υπεύθυνο, όπως και τίποτα δεν είναι πιο υπεύθυνο από το ώριμο. Οσοι αδυνατούν να καταλάβουν ότι δεν είμαστε όλοι πολιτικοί τυχοδιώκτες και ότι ο χρόνος των εκλογών δεν είναι πολιτικό παιχνίδι έχουν ένα ακόμη πρόβλημα. – Στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ., τα οποία εσείς συγκαταρτίζετε, θα υπάρχουν εκπλήξεις; Θα υπάρχει εκ νέου άνοιγμα σε πρόσωπα που δεν προέρχονται από την κυβερνώσα παράταξη; Η διαρκής ανανέωση και διεύρυνση με σταθερό στήριγμα τον κορμό της Ν.Δ. είναι DNAϊκά στοιχεία της παράταξής μας. Από τον ιδρυτή μας Κωνσταντίνο Καραμανλή έως σήμερα. Αναζητούμε, με ακόμα πιο αυστηρά κριτήρια, πρόσωπα από την κοινωνία, την επιστήμη, την αγορά, τον πολιτισμό, τα οποία θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο μια ήδη ισχυρή Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η αλληλεπίδρασή μας με τον μεσαίο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη και στρατηγική επιλογή μας. Οπως και ο σεβασμός στα στελέχη του κόμματος, που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε δύσκολες στιγμές. Οι καιροί απαιτούν να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ηθική ακεραιότητα των υποψηφίων μας. Γι’ αυτό και ενισχύουμε τα φίλτρα της επιλογής τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε μεμονωμένα φαινόμενα να θολώσουν τη μεγάλη εικόνα της παράταξης, η οποία είναι διαυγής. – Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «εθνική κάλπη» αναφερόμενος στην πρώτη κάλπη των εκλογών, όποτε κι αν γίνουν. Το ερώτημα των πολιτών, όμως, είναι αν θα υπάρξει κυβέρνηση κάποια στιγμή. Πόσο εφικτός είναι ο στόχος της αυτοδυναμίας; Και υπάρχει ακόμα στο τραπέζι η προοπτική της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, παρά τα όσα έγιναν με τον κ. Ανδρουλάκη; Η φράση του πρωθυπουργού για «εθνική κάλπη» τονίζει τη σημασία των πρώτων εκλογών, γιατί αυτές θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό και το αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών. Με μια δόση υπερβολής, θα μπορούσα να σας πω ότι «οι πρώτες εκλογές είναι και οι τελευταίες». Βεβαίως, θα ακολουθήσουν και οι δεύτερες εκλογές, αλλά το πλαίσιό τους -επομένως και το αποτέλεσμά τους- θα έχει καθοριστεί από τις πρώτες. Η Ν.Δ. πρώτο κόμμα και με διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχη της διαφοράς που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, πρακτικά σημαίνει ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπάρχει ουσιαστικά μόνο μία πρόταση διακυβέρνησης της χώρας: η αυτοδύναμη κυβέρνηση Ν.Δ. Ασφαλώς, λοιπόν, και είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Το πιστεύω βαθιά μέσα μου. Αλλωστε, πλέον ο ελληνικός λαός έχει δεδομένα και πεπραγμένα να συγκρίνει: το σημαντικό έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την παράλυση της κυβέρνησης Τσίπρα. Γι’ αυτό και μιλάμε για «αυτοδύναμη Ελλάδα» και «εθνική κάλπη» για τις εκλογές της απλής αναλογικής. Αν παρ’ όλα αυτά ο ελληνικός λαός δώσει μια άλλη εντολή, η Ν.Δ. ως το κατεξοχήν θεσμικό κόμμα θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεννόησης και προγραμματικής συμφωνίας με τις δυνάμεις που έχουν ευρωπαϊκό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό. Για εμάς προέχει η σταθερότητα της χώρας. Τη θεωρούμε ιερή. Επομένως, κανένα κεφάλαιο συνεργασιών δεν πρέπει να κλείνει. Επιμένω, όμως, ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι και οι πιο σταθερές λύσεις. Οπως και ότι η αυτοδυναμία της Ν.Δ. είναι απολύτως εφικτή. – Ενα σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια, από τα ράφια του σούπερ μάρκετ έως τα καύσιμα. Υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να λάβει επιπρόσθετες πρωτοβουλίες για το θέμα; Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι δεν μειώνετε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, φέρ’ ειπείν. Υπάρχει, επίσης, περίπτωση για επιστροφή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης τον Δεκέμβριο; Η κυβέρνηση με συνέπεια στήριξε και στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη από την αρχή της εισαγόμενης κρίσης ακρίβειας. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε αταλάντευτα, όμως χωρίς λαϊκισμό και επιπόλαιες κινήσεις, οι οποίες είναι και αναποτελεσματικές και θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μείωση του ΦΠΑ. Πότε είναι ειλικρινής και σοβαρός ο κ. Τσίπρας, όταν ως πρωθυπουργός έλεγε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει στον καταναλωτή ή σήμερα που ως αρχηγός της αντιπολίτευσης προτείνει την οριζόντια μείωσή του; Προφανώς, δεν μπορούν να ευσταθούν και τα δύο, γεγονός που υπογραμμίζει την αναξιοπιστία και την πολιτική ανευθυνότητά του. Εμείς είμαστε σαφείς: όχι σε οριζόντια μέτρα που επιβαρύνουν επικίνδυνα τον Προϋπολογισμό και δεν φτάνουν ποτέ στον καταναλωτή. Ναι σε στοχευμένα μέτρα απευθείας εισοδηματικής ενίσχυσης των ευάλωτων και μέτρα που εξασφαλίζουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα ή φυσικό αέριο. Ναι και σε μέτρα όπως η επιταγή ακρίβειας, η αύξηση των συντάξεων μετά από πολλά χρόνια και η διευκόλυνση των νέων να αποκτήσουν τη δική τους στέγη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι είναι η κυβέρνηση της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικότητας. Γι’ αυτό και ο Προϋπολογισμός πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις δημιουργώντας πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο περαιτέρω στήριξης, χωρίς όμως να θέσουμε σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της χώρας που αποκαταστήσαμε με τεράστια προσπάθεια, ούτε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Χωρίς η σκέψη μας να φεύγει ούτε λεπτό από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και από την ανακούφισή της, δεν θα διακινδυνεύσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Η οποία θα ανοίξει εντελώς τα φτερά της ανάπτυξης της χώρας και θα δημιουργήσει συνθήκες σημαντικής βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Συνεχώς δίπλα στον πολίτη, αλλά με υπευθυνότητα για το σήμερα και το αύριο της χώρας. Ειδήσεις σήμερα Η κατάθεση του 19χρονου για τον πατέρα Αντώνιο – «Στη θάλασσα έβαζε το χέρι του μέσα στο μαγιό μου» Λυκόσκυλο κατασπάραξε κανίς μέσα απ' την αγκαλιά της ιδιοκτήτριας του Καλλιστεία 2022: Πρώην παίκτρια του «Big Brother» η φετινή Σταρ Ελλάς – Δείτε βίντεο Γιώργος Ευγενίδης 21.11.2022, 11:23 BEST OF NETWORK 21.11.2022, 11:27 21.11.2022, 12:17 21.11.2022, 08:04 21.11.2022, 09:05 21.11.2022, 09:07 21.11.2022, 09:40

