Ερώτηση Τσίπρα προς τον πρωθυπουργό για τις παρακολουθήσεις

Νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για την υπόθεση των παρακολουθήσεων κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή. Με αφορμή δημοσιεύματα του περασμένου Σαββατοκύριακου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητα να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονοματα των αστυνομικών που όπως υποστηρίζει χειρίζονταν το Predator. Η ερώτηση του Αλέξη Τσιπρα εχει ως εξής: Για τρίτη συνεχή εβδομάδα αρνείστε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν έρχεστε να απαντήσετε ως οφείλετε σε τρεις συνεχόμενες επίκαιρες ερωτήσεις που σας έχω καταθέσει. Την πρώτη εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε για το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με ενεργό το παρακρατικό κέντρο που διενεργεί παρακολουθήσεις. Τη δεύτερη εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε για το ενδεχόμενο κάποιοι από όσους έχει αποκαλυφθεί πως παρακολουθούνταν με το Predator, να έχουν τεθεί και σε ταυτόχρονη επίσημη επισύνδεση από την ΕΥΠ. Και την τελευταία εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε για το εάν μπορείτε να δεσμευθείτε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι κανένας υπουργός της κυβέρνησής σας, κανένας γενικός γραμματέας, βουλευτής ή ευρωβουλευτής και κανένας δημοσιογράφος από τις λίστες που έχουν δημοσιευθεί, δεν είχε παράλληλα με το παράνομο λογισμικό Predator, τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ. Είναι πλέον εδραία πεποίθηση, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αλλά της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών ότι αρνείστε να δώσετε απαντήσεις διότι γνωρίζατε, διότι είστε ενορχηστρωτής, ηθικός αυτουργός και εν τέλει ένοχος για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παράνομων και «νόμιμων». Ωστόσο, οι καταιγιστικές αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών με υποχρεώνουν να επιμείνω και να ασκήσω εκ νέου το κοινοβουλευτικό μου καθήκον, προκειμένου να έρθετε επιτέλους να απαντήσετε στη Βουλή για το μείζον σκάνδαλο που βάλλει ευθέως κατά της δημοκρατικής λειτουργίας του Πολιτεύματος. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα» της 20ης Νοεμβρίου, το οποίο ουδέποτε διαψεύσθηκε από την κυβέρνηση, το Predator, το οποίο παρακολουθούσε δεκάδες πολιτικούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες «είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε την περίοδο 2020-2022 στο πίσω μέρος, προς την πλευρά του Υμηττού, του διώροφου κτιρίου των εγκαταστάσεων της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή που προοριζόταν να φιλοξενήσει μονάδες των μυστικών υπηρεσιών για την «ασφάλεια του κυβερνοχώρου». Στο ίδιο ρεπορτάζ μάλιστα αποκαλύπτεται, επίσης χωρίς να έχει διαψευσθεί ούτε από το Μέγαρο Μαξίμου ούτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ότι αστυνομικοί που είχαν μετατεθεί στην ΕΥΠ χειρίζονταν το Predator στον συγκεκριμένο χώρο, αναφέροντας μάλιστα και τα αρχικά τους. Περαιτέρω, η εφημερίδα Documento της ίδιας ημέρας, αποκάλυψε πως πέντε πρόσωπα από όσα έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής ότι είχαν προσβληθεί από το κακόβουλο λογισμικό Predator, είχαν τεθεί και σε καθεστώς επίσημης επισύνδεσης από την ΕΥΠ. Ακριβώς αυτό δηλαδή που αρνηθήκατε να έρθετε και να απαντήσετε στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για τον τότε Υπουργό Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας κ. Αλέξανδρο Διακόπουλο, τον Διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή» κ. Αλέξη Παπαχελά, τον ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Γιώργο Κύρτσο και τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, κ. Αριστείδη Αλεξόπουλο. Δεδομένου ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη περασμένη εβδομάδα με δηλώσεις του άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να παρακολουθούνται υπουργοί της κυβέρνησης από την ΕΥΠ. Δεδομένου ότι η μη διάψευση εκ μέρους σας ή εκ μέρους του εκπροσώπου σας των τελευταίων αποκαλύψεων συνιστά εμφατική επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ΕΥΠ και Predator λειτουργούσαν από κοινού και για το ίδιο ακριβώς κέντρο που δεν είναι άλλο από το πρωθυπουργικό γραφείο. Δεδομένου ότι η αποκάλυψη αυτή συνιστά ταφόπλακα στο ύστατο επιχείρημα που και εσείς ο ίδιος έχετε διατυπώσει, ότι οι παρακολουθήσεις με το κακόβουλο λογισμικό Predator γίνονταν δήθεν από κάποιον ιδιώτη που δεν γνωρίζετε, αφού προκύπτει ότι γίνονταν με τη συνδρομή αστυνομικών που μετατάξατε μάλιστα στον κρατικό μηχανισμό της ΕΥΠ, που υπάγεται στο γραφείο σας από την πρώτη μέρα που αναλάβατε τα καθήκοντά σας. Ερωτάται ο πρωθυπουργός : 1. Θα δώσετε στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία των αστυνομικών που είχατε μεταθέσει στην ΕΥΠ και είχαν ενεργοποιηθεί «σε κρίσιμα πόστα πέριξ του Predator», καθώς και της προϊσταμένης τους, την οποία προστατεύσατε μέσω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ώστε να μην έρθει να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο των υποκλοπών; 2. Μπορείτε υπευθύνως και ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας να διαψεύσετε ότι οι κ. Κωστής Χατζηδάκης, Αλέξης Παπαχελάς, Αλέξανδρος Διακόπουλος, Γιώργος Κύρτσος και Αριστείδης Αλεξόπουλος βρίσκονταν σε παρακολούθηση και από την ΕΥΠ, καθώς και να διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αντίστοιχων «συμπτώσεων» διπλής παρακολούθησης μέσω ΕΥΠ και Predator, όπως οι περιπτώσεις των κ.κ. Ανδρουλάκη και Κουκάκη;

