Κιβωτός του Κόσμου: Στο «τραπέζι» του Μεγάρου Μαξίμου όλα τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Συναγερμό και στο κυβερνητικό επιτελείο έχει σημάνει η σοκαριστική υπόθεση με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, αλλά και για εν γενεί κακοποιητικές συμπεριφορές, με φόντο την Κιβωτό του Κόσμου. Το γεγονός, μάλιστα, ότι αρκετές από τις καταγγελίες στρέφονται εναντίον του πατέρα Αντωνίου Παπανικολάου επιτείνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να καλείται να αξιολογήσει την κατάσταση, μιας και διασαλεύεται η ευημερία χιλιάδων παιδιών που διαμένουν στις δομές της Κιβωτού ανά την Ελλάδα. Στη σύσκεψη που θα γίνει με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά και αρμοδίων, όπως η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου και ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης, θα γίνει μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης και θα γίνει συζήτηση για τα επόμενα βήματα. Δεν αποκλείεται, δε, να υπάρξουν και αποφάσεις σε συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά το πέρας της σύσκεψης. Κοινή συνισταμένη των κυβερνητικών στελεχών και χωρίς να προκαταλαμβάνεται η ποινική έκβαση της υπόθεσης είναι ότι η σκιά είναι εξαιρετικά βαριά πάνω από την Κιβωτό, κάτι που αντανακλάται και στην απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα να ζητήσει πίσω την οικονομική ενίσχυση προς την Κιβωτό που δόθηκε την περίοδο της πανδημίας και έχει ήδη εκταμιευθεί. Το βασικό μέλημα της κυβέρνησης, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, είναι τα παιδιά της Κιβωτού, πέραν της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης που θα επιταχυνθεί αφ’ης στιγμής που ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος αναθέσει τον φάκελο των καταγγελιών σε αρμόδιους εισαγγελείς Ανηλίκων. Υπενθυμίζεται ότι, πέραν του ιατρός Αντωνίου, η Κιβωτός διοικείται από ένα 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προΐσταται η πρεσβύτερα Σταματία Γεωργαντή. Η κ. Γεωργαντή παραμένει ως και αυτή την ώρα αταλάντευτα στο πλευρό του συζύγου της, όπως έδειξε και η… σχεδόν εκτός εαυτού εμφάνισή της στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ την Παρασκευή. Στο «τραπέζι» και προσωρινή διοίκηση Ως προς τα επόμενα βήματα για την Κιβωτό, πάντως, ανώτερη κυβερνητική πηγή τονίζει στο thetimes|-.gr ότι η κυβέρνηση θα περιμένει πρώτα την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας, καθώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Αρμόδιες πηγές, πάντως, θέτουν αμείλικτα ερωτήματα ως προς το πώς ο πατέρας Αντώνιος μπορεί να παραμένει ουσιαστικά στα ηνία της οργάνωσης, όταν υπάρχουν τόσο βαριές καταγγελίες εις βάρος του, όπως αυτές που έφερε στη δημοσιότητα το «ΘΕΜΑ» την Κυριακή. Και αυτό γιατί οι επίμαχες καταγγελίες δεν περιγράφουν μόνο περιστατικά σεξουαλικής κατανόησης, αλλά και μια ευρύτερη κουλτούρα βίας και καταναγκασμού εντός του Οργανισμού με ονομαστικές αναφορές στον πατέρα Αντώνιος. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, ως ύστατο σενάριο και με δεδομένη τη βούληση για προστασία των παιδιών, στο τραπέζι της κυβέρνησης είναι και η αντικατάσταση της υφιστάμενης διοίκησης από ένα προσωρινό διοικητικό σχήμα, αποτελούμενο από δημοσίους λειτουργούς. Όσο, πάντως, η δικαστική έρευνα παραμένει ανοιχτή και δεν υπάρχει δίωξη, είναι δύσκολο να προχωρήσει κάτι τέτοιο, παρά τον ορυμαγδό αρνητικής δημοσιότητας και σοκαριστικών αποκαλύψεων. Παράλληλα, στο τραπέζι της κυβερνητικής σύσκεψης θα βρεθεί και το ενδεχόμενο ενός μόνιμου ελεγκτικού σχήματος για την Κιβωτό, με δεδομένες τις καταγγελίες, οι οποίες μπορεί το επόμενο διάστημα να πολλαπλασιαστούν, όσο τα στόματα ανοίγουν. Σε κάθε περίπτωση, όσο περνούν οι μέρες, όλο και λιγότεροι είναι αυτοί που θεωρούν ότι το διοικητικό σχήμα της Κιβωτού μπορεί να παραμείνει ως έχει. Το ξέσπασμα του Αρχιεπισκόπου Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παράλληλα, στην όλη υπόθεση έχει και το ξέσπασμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου εις βάρος του πατρός Αντώνιου, στον οποίο απαγόρευσε να ιερουργεί. Αρμόδιες πηγές δεν δυσκολεύονται να εξηγήσουν την αρχιεπισκοπική οργή, καθώς, πέραν της βαρύτητας των καταγγελιών, ο Αρχιεπίσκοπος θεωρεί ότι η εκκλησία δεν μπορεί να είναι απολογούμενη για την Κιβωτό, από τη στιγμή που ο πατέρας Αντώνιος όλα αυτά τα χρόνια έχει αρνηθεί τη συντεταγμένη συνεργασία με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις της Αρχιεπισκοπής. «Η Εκκλησία ούτε πρόκειται να ανεχθεί, πολλώ δε μάλλον να συγκαλύψει, επαίσχυντες και ειδεχθείς συμπεριφορές και πράξεις, που λερώνουν το ιερό ράσο. Το ιερό ράσο, το ποτισμένο με αίμα Αγίων και Ηρώων, δεν είναι δυνατόν να το φέρουν και να το φορούν όσοι το χρησιμοποιούν ανερυθρίαστα και πρόστυχα, χωρίς φόβο Θεού και ανθρώπων, για να καλύπτουν τις ανομίες τους και για να διαπράττουν εγκλήματα που στιγματίζουν ανεξίτηλα και για πάντα τις ζωές και τις ψυχές αθώων παιδιών», υπογράμμισε με νόημα ο Αρχιεπίσκοπος. Καθιστώντας ακόμα σαφέστερη την οργή του, μάλιστα, αλλά και με ξεκάθαρα πυρά εις βάρος του πατρός Αντωνίου, ο Αρχιεπίσκοπος υπογραμμίζει ότι «Οι λέξεις αγάπη, στοργή και φροντίδα ούτε νοητικά πυροτεχνήματα μπορούν να είναι, ούτε επικοινωνιακά εργαλεία για την χειραγώγηση ανθρώπων, και δη ανηλίκων, και για την ικανοποίηση των πάσης φύσεως διαστροφών, που γεννούν νοσηροί και σάπιοι εγκέφαλοι». «Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα η σταύρωσή τους και μάλιστα από «κληρικούς» που τα εκμεταλλεύονται και τα κακοποιούν παντοιοτρόπως έχοντας, κατά τα λοιπά, πείσει και το πανελλήνιο για τις «αγνές» τους προθέσεις. Κάτι τέτοιο δεν το χωρά ειλικρινά ο ανθρώπινος νους… », προσθέτει. Ειδήσεις σήμερα «Κιβωτός του Κόσμου»: Αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνει τα περί ασέλγειας από τον πατέρα Αντώνιο Ντόναλντ Τραμπ: «Ευχαριστώ, Έλον, αλλά δεν επιστρέφω στο twitter» Μουντιάλ 2022: Η εμφάνιση-έκπληξη του Μόργκαν Φρίμαν στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )