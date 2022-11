Κώστας Αχ. Καραμανλής: Τα έργα υποδομής δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας αλλά βρίσκονται στη σφαίρα της υλοποίησης Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μίλησε για το ολοκληρωμένο σχέδιο έργων που εφαρμόζεται και αφορά τα οδικά, τα σιδηροδρομικά, αλλά και τα υδραυλικά έργα στην ανατολική Αττική Στα μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην ανατολική Αττική αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής στη Βουλή. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο κ. Καραμανλής μίλησε για το ολοκληρωμένο σχέδιο έργων που εφαρμόζεται και αφορά τα οδικά, τα σιδηροδρομικά, αλλά και τα υδραυλικά έργα στην περιοχή. Όσον αφορά τα σιδηροδρομικά έργα τόνισε ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια «έχει γίνει μια μικρή επανάσταση διότι καταφέραμε να διαχωρίσουμε τις αρμοδιότητες των εταιρειών ΟΣΕ κι ΕΡΓΟΣΕ σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην προέκταση του Προαστιακού σιδηροδρόμου πρoς το Κορωπί και το Λαύριο, εξηγώντας πως πρόκειται για ένα έργο μήκους 31,7 χλμ, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, οι εργασίες του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν το 2024 με ορίζοντα υλοποίησης τα πέντε έτη. Αντίστοιχα, το δεύτερο μεγάλο έργο είναι η σύνδεση του αεροδρομίου με τις περιοχές της Ραφήνας και του Λαυρίου. «Δηλαδή, με δύο λιμάνια που έχουν μεγάλο αναπτυξιακό πρόσημο» τόνισε. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 308 εκατ. ευρώ, η κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2024 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα πέντε έτη. Τα έργα αυτά βρίσκονται στην β’ φάση όπου γίνεται η διερεύνηση των τεχνικών και νομικών λύσεων και οι εργασίες της διακήρυξης του έργου, αναμένονται εντός του 2024 και θα χρηματοδοτηθούν τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό CEF 2, «Συνδέοντας την Ευρώπη 2021-2027». «Αυτό που κάνουμε ως κυβέρνηση είναι ότι δεν μένουμε στις εξαγγελίες αυτών των έργων» δήλωσε ο κ. Καραμανλής εξηγώντας πως η σύνδεση της Ανατολικής Αττικής με τον προαστιακό σιδηρόδρομο αποτελούσε ένα αίτημα πολλών ετών που πλέον γίνεται πραγματικότητα. «Όπως έγινε πραγματικότητα και η σύνδεση του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας, του Πειραιά με το αεροδρόμιο». Υπογράμμισε μάλιστα πως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει δημοπρατήσει το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων στην χώρα ύψους 4,5 δισ. ευρώ τα οποία θα βγάλουν από μια ιδιότυπη απομόνωση πολλές περιοχές και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη τους. Ο κ. Καραμανλής διευκρίνισε πως τα προηγούμενα χρόνια τα σιδηροδρομικά έργα στην Ελλάδα αποτέλεσαν πεδίο απόλυτης αδιαφάνειας, καθυστερήσεων και υποδήλωναν το τι πρέπει να αποφεύγουμε ως ελληνικό Δημόσιο. «Το αποτέλεσμα ήταν οι προϋπολογισμοί να εκτοξεύονται και τα έργα να μην υλοποιούνταν ποτέ στην ώρα τους» συμπλήρωσε. «Εμείς ως κυβέρνηση πριν δημοπρατήσουμε αυτά τα έργα κάναμε ένα σοβαρό σχεδιασμό και κάναμε μια σοβαρή διαπραγμάτευση με την ΕΕ» δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι στο εξής τα έργα θα γίνονται με μια εργολαβία και το έργο θα παραδίδεται «με το κλειδί στο χέρι». «Αυτό κάνουμε τώρα με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Κάτι το οποίο γίνεται και σε όλη την ΕΕ. Πήραμε τα καλά παραδείγματα του εξωτερικού και τα εφαρμόσαμε στην Ελλάδα» είπε. BEST OF NETWORK 21.11.2022, 12:30 20.11.2022, 19:47 21.11.2022, 14:29 21.11.2022, 16:35 21.11.2022, 16:37 21.11.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )