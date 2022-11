Κώστας Σκρέκας: Με πρωτοβουλία της Ελλάδας η 1η Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια στην Αθήνα

Με πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, διοργανώνεται η 1η Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια στην Αθήνα (1st Athens Ministerial Energy Dialogue), στις 22 Νοεμβρίου. Στο υπουργικό στρογγυλό τραπέζι θα συμμετέχουν, πέραν του Έλληνα Υπουργού, ο υπουργός Πράσινης Μετάβασης της Ιταλίας, Gilberto Pichetto Fratin (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, Belinda Balluku, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Rosen Hristov, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας, Virgil Daniel Popescu και η Υπουργός Οικονομικών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Artane Rizvanolli. Κεντρική επιδίωξη της συνάντησης είναι η από κοινού αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών που μετέχουν σε αυτή. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν νέες προοπτικές για τη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού αλλά και τρόπους διεύρυνσης των κοινών πολιτικών τους στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, στην 1η Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, Μανούσο Μανουσάκη, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνο Ξιφαρά, τον Διευθυντή του Γραφείου Ελλάδας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), Ιωάννη Μαρή και την Επενδυτική Λειτουργό στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Δέσποινα Τωμαδάκη. Θα ακολουθήσει συζήτηση και τα τελικά συμπεράσματα των παρουσιάσεων. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδιο στην δομή της Κιβωτού του Κόσμου στον Κολωνό – Γονείς ζήτησαν να πάρουν τα παιδιά τους Salt Bae: O Νουσρέτ απάντησε με μια «χρυσή» μπριζόλα στην κριτική για τον λογαριασμό των 161.000 ευρώ Τουρκία: Ενόχλησαν οι δηλώσεις του στρατηγού Φλώρου για νέο Μαραθώνα, νέα Σαλαμίνα και νέο 731

