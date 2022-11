Λιβύη: Μετά την παγίδα στον Νίκο Δένδια, έστειλαν «διαδηλωτές» στην ελληνική πρεσβεία στην Τρίπολη Οι «εξαγριωμένοι διαδηλωτές«» φώναξαν συνθήματα κατά της Ελλάδας και του υπουργού Εξωτερικών Το «φυσάνε και δεν κρυώνει» στην μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας αποφάσισε να ακυρώσει την επίσκεψη στην ανατολική Λιβύη μετά την παγίδα που επιχείρησε να του στήσει η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, η οποία ήταν αυτή που υπέγραψε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο με την Τουρκία. Μετά την θρασεία απάντηση δια του υπουργείου Εξωτερικών και την απόφαση να ανακληθεί ο επιτραμένος της Λιβύης στην Αθήνα, «εξοργισμένοι διαδηλωτές» συγκεντρώθηκαν την Κυριακή έξω από το κτήριο της πρεσβείας της Ελλάδας στην Τρίπολη και φώναξαν συνθήματα κατά της χώρας μας αλλά και κατά του Νίκου Δένδια προσωπικά. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις στο twitter του The Libya Observer οι «εξαγριωμένοι διαδηλωτές» απαίτησαν να αποχωρήσει η ελληνική διπλωματική αποστολή από την Τρίπολη ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με την αστυνομία που βρισκόταν στην περιοχή για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Angry protesters marched outside #Greece’s Embassy in Tripoli demanding the Greek diplomatic mission leave immediately. The protesters scuffled with police as anger mounted against Greece over what the protesters said was a “diplomatic insult” to #Libya by FM Nikos Dendias. pic.twitter.com/udYH0sdMpu— The Libya Observer (@Lyobserver) November 20, 2022 Ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν «η Λιβύη επιθυμεί την ειρήνη και η Ελλάδα στηρίζει τον πόλεμο», «ο Δένδιας είναι σύμμαχος των εγκληματιών πολέμου», «Δένδια έχεις βαμμένα τα χέρια σου με αίμα», «θα υπερασπιστούμε τα θαλάσσια σύνορά μας με αίμα». Protests against Greece in Tripoli today. The protesters held anti-Greece placards:“Libya desires peace and Greece supports war”“Dendias is an ally to war criminals”“Libyan interests first”“Dendias your hands are stained with blood”“We defend our maritime borders with blood” pic.twitter.com/h05YwgjFiu— The Libya Observer (@Lyobserver) November 20, 2022 Ειδήσεις σήμερα Η κατάθεση του 19χρονου για τον πατέρα Αντώνιο – «Στη θάλασσα έβαζε το χέρι του μέσα στο μαγιό μου» Λυκόσκυλο κατασπάραξε κανίς μέσα απ’ την αγκαλιά της ιδιοκτήτριας του Καλλιστεία 2022: Πρώην παίκτρια του «Big Brother» η φετινή Σταρ Ελλάς – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 21.11.2022, 11:27 21.11.2022, 07:26 21.11.2022, 08:04 21.11.2022, 09:05 21.11.2022, 09:07 21.11.2022, 09:40

