Νίκος Ανδρουλάκης: Παρά τα θετικά στοιχεία, το νομοσχέδιο για την ΕΥΠ δεν θίγει τον πυρήνα της παθογένειας

Σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα στον «Ελληνικό Κόσμο», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχοντας στο πλευρό του την νομική του ομάδα που αποτελείται από τους Μιχάλη Καλαντζοπουλο, Μανώλη Βελεγράκη και Χρήστο Κακλαμάνη και τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο ανέλυσε τους τρόπους που μπορεί και πρέπει να θωρακιστεί το κράτος δικαίου , αλλά και τις προτάσεις του κόμματος σχετικά με το νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί από την κυβέρνηση. Στην νέα του παρέμβαση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε πως το κλίμα έχει πλέον αλλάξει παρότι στην αρχή υπήρξε διάθεση να αποδομηθεί και να περιθωροποιηθεί η δική του καταγγελία. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως «ο θεσμικός ρόλος που επιλέξαμε είχε τελικά αποτέλεσμα», τονίζοντας ότι ο παρακρατικός βραχίονας θα καμφθεί. Λόγο έκανε μάλιστα για τις λίστες με τα ονόματα που έχουν δημοσιευτεί, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη, όπως έπραξε ο ίδιος. Η Κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι έρχεται ευρωπαϊκή καταδίκη, έφερε ένα σχέδιο νόμου, που παρά τα όποια θετικά στοιχεία, δεν θίγει επί της ουσίας τον πυρήνα των σοβαρών παθογενειών του συστήματος. Εξακολουθεί να λείπει κάθε διάθεση λογοδοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε από το βήμα της συνέντευξης τύπου, την κατάργηση της αντισυνταγματικής – όπως την χαρακτήρισε – διάταξης που απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει, τους παρακολουθούμενους για λόγους εθνικής ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά, την πλήρη αιτιολόγηση της άρσης του απορρήτου στην σχετική εισαγγελική διάταξη ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά της, την αποκοπή της ΕΥΠ από το πρωθυπουργικό γραφείο, την τελική απόφαση για την παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφαλείας, να λαμβάνει Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών και να γνωστοποιείται με πλήρη στοιχεία αμέσως στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ώστε ο έλεγχος να είναι ουσιαστικός. Υπογράμμισε πως, είναι προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, οι ανεξάρτητες αρχές που έφτιαξε το κόμμα την εποχή της διακυβέρνησης του για να ενισχύσει τη Δημοκρατία, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, να έχουν ισχυρές αρμοδιότητες για να διασφαλίζουν όλα αυτά τα οποία οδηγούν την Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή θεσμική κανονικότητα. Όπως είπε, έχει ήδη προτείνει, η Ελληνική Βουλή και ο κ. Τασούλας να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να δοθούν απαντήσεις και για όσα πρόσωπα λέγεται ότι επίσης παρακολοθούσε η ΕΥΠ. «τον προτρέπω να το κάνει εντός της εβδομάδας- προκειμένου να υπάρξει έλεγχος των κινητών τηλεφώνων όλων των Βουλευτών και των συνεργατών τους, όπως ακριβώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πάψουν να υπάρχουν φήμες, υποψίες και ο πολιτικός κόσμος να είναι όμηρος αυτής της κατάστασης». Επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι το ζήτημα των υποκλοπών δεν είναι προσωπικό ζήτημα, αλλά αξιακό. «Μέσα σε αυτό το κλίμα, είναι απολύτως σαφές ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες, να ξέρουμε όλη την αλήθεια πριν τις εκλογές και ο Πρωθυπουργός να ακολουθήσει το μοναδικό δρόμο που του απομένει. Οι εκλογές να γίνουν σε καθαρό τοπίο, χωρίς σκιές. Και αυτό είναι η ευθύνη του». Επιπλέον, υπογράμμισε, «τριετείς προθεσμίες και αναδρομικότητα για την ενημέρωση των παρακολουθούμενων, δεν νοούνται, αν θέλουμε να έχουμεκαθαρό τοπίο προεκλογικά. Τα αποκαλυπτήρια του παρακρατικού μηχανισμού της αυλής του Μαξίμου και πρέπει να γίνουν και αυτό είναι ένα ελάχιστο οφειλόμενο προς τους πολίτες». Από την πλευρά του ο καθηγητής, Νίκος Αλιβιζάτος, καταλόγισε ευθύνες τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση. Με αιχμή σχολίασε και την αρθρογραφία του Γιώργου Γεραπετρίτη, λέγοντας ότι τον ενόχλησε η έλλειψη της λέξης «ιδιωτικής ζωής». Όπως είπε, θα έπρεπε να υπάρχει πλαφόν στις παρακολουθήσεις σύμφωνα με το πρότυπο του γαλλικού μοντέλου. Από την πλευρά τους η νομική ομάδα του προέδρου, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για την διελεύκανση της υπόθεσης αλλά και τα επόμενα βήματα δρομολογούνται.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )