Παύλος Μαρινάκης: Η ΝΔ είναι «δίπλα στους πολίτες», δεν τους θυμάται μόνο προεκλογικά

Ξεκίνησαν οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στον Βόλο και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Παύλος Μαρινάκης, σε ομιλία του μίλησε για τις δράσεις και τις ενέργειας της κυβέρνησης υπέρ των πολιτών τα τελευταία τριάμιση χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης, στην ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος) στάθηκε ιδιαίτερα στην σχέση της Νέας Δημοκρατρίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά η ομιλία του Π. Μαρινάκη: «Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ανάμεσα σε ανθρώπους πάνω απ’ όλα αγαπούν τον τόπο τους. Ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους, ανθρώπους που τους ζουν καθημερινά. Προϋπόθεση για εμάς στην Νέα Δημοκρατία για να είμαστε «Δίπλα σε κάθε πολίτη» όπως λέει το σύνθημα του τελευταίου συνεδρίου μας είναι να είμαστε και δίπλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η σχέση αυτή της Νέας Δημοκρατία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χτίστηκε πάνω στη λέξη εμπιστοσύνη. Προϋπόθεση για να υπάρχει εμπιστοσύνη είναι να υπάρχει αλήθεια. Να μιλάμε με ειλικρίνεια. Και θα αναφέρω μια παραδοχή με την οποία, νομίζω, έχουν συμφωνήσει και πολλοί εξ’ υμών με τους οποίους δεν ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Εμείς στην Νέα Δημοκρατία δεν θυμόμαστε τους πολίτες, τους Δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες μόνο προεκλογικά. Γιατί και ο Πρωθυπουργός, μετά την εκλογή του το 2019, σε κάθε ευκαιρία βρίσκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εδώ έναν χρόνο ως Γραμματέας της ΠΕ ΝΔ, μαζί με τα στελέχη του κόμματος, τον Διονύση Χατζηδάκη, τον Στέλιο Κονταδάκη, τον Μένιο Κορομηλά, βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό Δήμο της Αττικής και διαφορετικό νομό της Περιφέρειας. Το θεωρούμε καθήκον μας και ελάχιστη υποχρέωση. Σε αυτές τις επισκέψεις ακούμε και προβλήματα. Άλλωστε, αυτό είναι που μας έχει ζητήσει και ο Πρωθυπουργός- να καταγράψουμε τα προβλήματα κάθε περιοχής. Πολλά από αυτά ακούστηκαν και από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ τον κ. Παπαστεργίου. Ακούμε όμως και ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ένα όραμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακούμε για τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται. Θα αναφέρω όμως και μια δεύτερη παραδοχή, η οποία ακούστηκε, περί κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών. Η προηγούμενη Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να «ναρκοθετήσει» πολιτικά το έργο και τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη «βόμβα» της απλής αναλογικής. Είναι αδιανόητο Δήμαρχοι που εξελέγησαν με 60, 70 και 80% στον δεύτερο γύρο να μην μπορούν να διοικήσουν. Και αυτή ήταν η λογική τους και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έχοντας ήδη χρησιμοποιήσει το bonus των πενήντα εδρών σε δύο εκλογικές διαδικασίες για να κυβερνήσουν, μάλιστα τη δεύτερη φορά είχαν οκτώ μήνες να το αλλάξουν, όταν αντιλήφθηκαν πως είχε χάσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, άλλαξαν τον εκλογικό νόμο και ανακάλυψαν ξανά την απλή αναλογική. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε το ελάχιστο, αυτό που όφειλε: να επαναφέρει ένα νομό που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να κυβερνηθούν ορθά από τις επόμενες εκλογές και προσωρινά επανέφερε πλειοψηφικούς συσχετισμούς σε όσα όργανα αυτό ήταν επιτρεπτό, όπως οι οικονομικές επιτροπές. Η τρίτη παραδοχή, είναι πως η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυβέρνηση που έχει διαθέσει τα περισσότερα χρήματα που έχουν διατεθεί ποτέ απευθείας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι σήμερα, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των εξωγενών κρίσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί σε όλη την επικράτεια έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 δισ. ευρώ. Το 1 δισ. ευρώ είναι από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», που αφορά έργα μικρής κλίμακας με μεγάλη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, γιατί είναι έργα που επηρεάζουν άμεσα με την καθημερινότητά τους. Είναι εκείνα τα έργα που βλέπουμε στις γειτονιές μας. Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με αυτήν την Κυβέρνηση υπερτριπλασιάστηκε και έχει φτάσει σήμερα από 1 δισ. σε 3,5 δισ. ευρώ ενταγμένων έργων. Και θέλω να σταθώ στα εξαιρετικά ποσοστά απορρόφησης αυτών τον πόρων, κάτι που αποδεικνύει την πολύ καλή δουλειά σας. Αυτά δεν είναι σχέδια επί χάρτου. Από αυτά τα 3,5 δισ. ενταγμένων έργων: • 1,8 δισ. ευρώ είναι δημοπρατημένα, • 813 εκατ. ευρώ συμβασιοποιημένα και • 287 εκατ. ευρώ εκταμιεύσεις. Η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, με ένα πρόγραμμα που έχει σήμερα φτάσει τα 558 εκατ. Ευρώ. Τα 320 εκατομμύρια ευρώ για τη δράση smart cities, που θα δημιουργήσει έξυπνα εργαλεία και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές σε κάθε Δήμο. Τα παραπάνω ήταν οι κυριότερες τακτικές δράσης οικονομικής στήριξης προς τους Δήμους. Η τέταρτη παραδοχή είναι πως μέσα σε όλες τις εισαγόμενες, παγκόσμιες κρίσεις η Τοπική Αυτοδιοίκηση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Και η Κυβέρνηση όμως έκανε αυτό που όφειλε. Πέρασε από τα λόγια στην πράξη και στήριξε τους Δήμους βάσει του ΑΕΠ της χώρας και των υπολοίπων αναγκών που υπήρχαν. Από το 2019, 1,5 εκατομμύριο ευρώ επιπλέον από τις τακτικές χρηματοδοτήσεις έχει διατεθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και όλων των έκτακτων κρίσεων που έχουν αναδυθεί. Το ίδιο και τώρα, με την ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία. Μια πέμπτη πολύ σημαντική παραδοχή, είναι ότι το μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί, είναι το στοίχημα της Πολιτικής Προστασίας. Οδηγός μας είναι το καλοκαίρι που πέρασε. Από τις 7000 εστίες της φετινής αντιπυρικής περιόδου μόνο 7 ξέφυγαν – κάτι που σημαίνει πως όλες οι άλλες περιορίστηκαν άμεσα, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολλοί από εσάς έχετε αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές και δουλέψατε σκληρά γι’ αυτό. Αντιμετωπίσατε παθογένειες δεκαετιών. Αναφερόμενος στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας, επικαλούμαι την περίπτωση της Καρδίτσας, όπου πολύ άμεσα το κράτος έδειξε τα αντανακλαστικά του και ήδη έχει αποκατασταθεί πολύ μεγάλο μέρος των ζημιών. Φίλες και Φίλοι, Όλοι στη Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο ορίζοντας για εσάς είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Και μέχρι τότε, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά – να εξετάσουμε ξανά τα προβλήματα, όπως αυτό της υποστελέχωσης που το ακούμε συχνά- . Για όλες αυτές τις προκλήσεις, για να λύσουμε τα προβλήματα, όμως, είναι κομβικό να υπάρχει μια Κυβέρνηση πρόθυμη και να ακούσει την τοπική αυτοδιοίκηση και να δράσει, στηρίζοντας ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες. Θα είναι οι εκλογές που θα ορίσουν τις τύχες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουν: • μια Κυβέρνηση που μειώνει την ανεργία • που αποστρέφεται την υπερφορολόγηση και μειώνει φόρους, • που προχωράει μεγάλα έργα υποδομής. Μια κυβέρνηση που δεν επιδιώκει να «ναρκοθετήσει» ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει, όπως έγινε με την απλή αναλογική από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί για να γίνουν προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρχει μια Κυβέρνηση που να γνωρίζει την αναγκαιότητα τους, όπως και έκανε με τις προσλήψεις στην Υγεία και την Παιδεία. Γι’ αυτό και οι εθνικές εκλογές του 2023 θα είναι βαθιά αυτοδιοικητικές. Η δική μας πρόταση, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει στο επίκεντρο τους πολίτες, τις γειτονιές, τις τοπικές κοινωνίες. Έχει στο επίκεντρο την αλήθεια για όσα έγιναν αυτά τα τρία χρόνια. Έχει στο επίκεντρο ισχυρές δημοτικές αρχές, με τις οποίες θα συνεργαστούμε με ειλικρίνεια για το καλό όλων των πολιτών. Και είμαι αισιόδοξος ότι το 2023 οι πολίτες θα επιλέξουν τους πιο άξιους για τους Δήμους τους, αφού πρώτα αναδείξουν μια ισχυρή και ικανή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που θα δώσει σε εσάς, τους άξιους αυτοδιοικητικούς, τους πόρους και τα εργαλεία να κάνετε το καλύτερο για τους δημότες σας. Και αυτή θα είναι η επόμενη αυτοδύναμη Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Σας ευχαριστώ».

