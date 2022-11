Πιερρακάκης: Φέτος θα προσεγγίσουμε το ένα δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο

Την εκτίμησή του ότι το 2022 θα πραγματοποιηθούν περίπου ένα δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές με το δημόσιο, εξέφρασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σήμερα στο 3ο Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο «Καινοτομία: Κινητήρια δύναμη της οικονομίας», το οποίο συνδιοργανώνουν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Αθήνα. Από την πλευρά της η επικεφαλής του τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος, Δρ. Κίρστεν Σολ, συνέδεσε την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, υπογραμμίζοντας ότι κλειδί για την επιτυχία είναι οι αμοιβαίες ιδιωτικές επενδύσεις. Αναλυτικότερα, ο υπουργός, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός του, περιέγραψε το πώς η κυβέρνηση υλοποίησε το έργο της στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. «Ξεκινήσαμε από 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2018, για να προχωρήσουμε στα 34 εκατομμύρια το 2019, στα 94 εκατομμύρια το 2020, στα 567 εκατομμύρια το 2021 και φέτος εκτιμούμε ότι θα προσεγγίσουμε το 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο» ανέφερε ο υπουργός για να προσθέσει ότι, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά, χρειάστηκε να γίνουν πολλά. Όπως εξήγησε ο ίδιος «το gov.gr ξεκίνησε σαν ένα σημείο επαφής με τον πολίτη, με 501 υπηρεσίες τον Μάρτιο του 2020, που ήταν υπηρεσίες οι οποίες είχανε συγκεντρωθεί σωρευτικά μέχρι εκείνη την περίοδο και σήμερα προσεγγίζουμε περίπου τις 1.500 υπηρεσίες, ωστόσο, όμως, οι συναλλαγές πολλαπλασιάστηκαν, διότι στοχεύσαμε σε εκείνες τις οποίες είχε περισσότερο ανάγκη ο Έλληνας πολίτης». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο υπουργός στάθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης που, όπως εξήγησε, «αποτελεί τον βασικό μηχανισμό υλοποίησης των ψηφιακών έργων, τον οποίο αποκαλούμε “Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού” και εντάξαμε πάνω από 440 έργα, που έχουμε συμφωνήσει με κάθε υπουργείο και με κάθε ανεξάρτητη διοικητική αρχή». «Μέσα από αυτές τις ενέργειες καθώς και από τις επενδύσεις που υλοποιούνται από μεγάλες εταιρίες στον τομέα του “cloud”, δημιουργήσαμε τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή της οικονομίας», συμπλήρωσε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι «για να επιτύχουμε τους στόχους μας η συνεργασία μας με χώρες όπως η Γερμανία, με εταιρείες οι οποίες εκκινούν από τη Γερμανία όπως και με εταιρείες Ελλήνων που βρίσκονται εκεί, κρίνονται πολύ σημαντικές». H επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος, κατά την ομιλία της, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «…Οι επιχειρήσεις μας πρέπει να αντιδρούν ευέλικτα στις αλλαγές και να είναι προνοητικές, ώστε να επιτύχουν στη διαδικασία του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το κλειδί για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στις αμοιβαίες ιδιωτικές επενδύσεις, στις κοινές καινοτομίες και στην ανταλλαγή γνώσεων και «βέλτιστων πρακτικών» πέρα από τα στενά πλαίσια της κάθε επιχείρησης. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι σημαντικός διαμεσολαβητής και συμβάλλει σημαντικά στην παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις μας». Νωρίτερα, στον χαιρετισμό του ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ. Ερνστ Ράϊχελ, τόνισε ότι «οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις χαίρουν ολοένα μεγαλύτερης εκτίμησης και στις γερμανικές επιχειρήσεις, π.χ. του κλάδου της πληροφορικής. Ένας λόγος είναι το πολύ καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και η θέση της Ελλάδας ως τεχνολογικού κόμβου (tech hub)». Αναφερόμενος στη διοργάνωση σχολίασε ότι «το Φόρουμ Καινοτομίας της Γερμανικής Πρεσβείας και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου είναι επί της ουσίας μια έκθεση βέλτιστων πρακτικών (best practices), οι οποίες επωφελούνται από τις πολυάριθμες ευκαιρίες του Eυρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά» και πρόσθεσε: «Οι επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις συνδυάζουν αποτελεσματικά την έρευνα και την ανάπτυξη με την προοπτική εμπορεύσιμων προϊόντων και ελκυστικών θέσεων εργασίας, ειδικά για νέους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαρκής, βιώσιμη ανάπτυξη, αυτή δηλαδή που έχει σαν κινητήρια δύναμη την καινοτομία. Αυτό ισχύει τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τη Γερμανία». Τέλος, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Βασίλειος Γούναρης, στον χαιρετισμό του τόνισε ότι «το Επιμελητήριο στηρίζει τη σύναψη νέων διμερών- ελληνογερμανικών- συμφωνιών συνεργασίας στον τομέα των νεοσύστατων καινοτόμων τεχνολογικών εταιρειών. Παράλληλα, διαμεσολαβεί για την έλευση νέων γερμανικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια γενικότερης τόνωσης του επενδυτικού ρεύματος προς τη χώρα, γνωρίζοντας τη δυναμική της Γερμανίας ως οικονομία, αλλά και ως παρόχου τεχνολογικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου». - Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Δωρεές, ακίνητα και πακτωλός χρημάτων – Πίσω από τη βιτρίνα Ρόδος: Η 45χρονη οικιακή βοηθός που έπνιξε την 75χρονη ομολόγησε άλλους τρεις φόνους και μία απόπειρα δολοφονίας! ALCO: 7,3 μονάδες μπροστά η ΝΔ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, μείωση για τους υπολοίπους

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )