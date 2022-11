Πλεύρης κατά Πολάκη: Ζήτησα ΕΔΕ για παραβίαση προσωπικών δεδομένων «Αναφέρεται σε δηθεν έλλειψη φαρμάκου του ΙΦΕΤ επικαλούμενος - γιου ασθενούς» δηλώνει για τον Παύλο Πολάκη ο υπουργός Υγείας Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατηγόρησε ο Θανος Πλεύρης τον Παύλο Πολακη αναφέροντας πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε αναρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δημοσίευσε - χωρίς την έγκριση του αποστολέα. «Χθες υπήρξε ανάρτηση από τον κ. Πολάκη με την οποία πέρα απο ύβρεις αναφέρεται σε δηθεν έλλειψη φαρμάκου του ΙΦΕΤ επικαλούμενος - γιου ασθενούς. Ο ΙΦΕΤ απάντησε ότι το φάρμακο που εγκρίθηκε στην ασθενή έχει δοθεί δύο φορές μέσα στο έτος και με πολύ μεγάλο αγώνα κατάφερε να το προμηθεύσει», ανέφερε ο κ Πλεύρης για να προσθέσει: «Ο γιος της ασθενούς κοινοποίησε mail στον ΙΦΕΤ που το έχω νόμιμα στη κατοχή μου καθώς μου το έχει κοινοποιήσει. Το ποστάρισμα απο τον κ Πολακη έχει γίνει εν αγνοία του και τον εγκαλεί ότι λέει ψέματα για πολιτικoύς λόγους. Ζήτησα έλεγχο και ΕΔΕ να δούμε πώς διέρρευσε και όποιος έχει κάνει χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πραξη που συνιστά ποινικό αδίκημα. Θα σχηματιστεί φάκελος και θα αποδοθούν ευθύνες». Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, προχωρώντας σε υβριστικούς χαρακτηρισμούς, αποκάλεσε «λαμόγιο» τον πρόεδρο του ΙΦΕΤ και «ακροδεξιό ανίκανο» τον υπουργό Υγείας. Η ανάρτηση στο Facebook έχει ως εξής: «Λαμογιο ΣΩΤΗΡΙΟΥ Προεδρε του ΙΦΕΤ! Ακροδεξιε ανίκανε Υπουργέ Υγειας Πλεύρη !! Γιατί δεν φέρνετε τη θεραπεία για αυτήν την ασθενή;;;;;; Ποιος αποφασίζει να πεθάνει;;;; Ο γιος της Γιατρος χειρουργος επίκουρος Καθηγητης σας έχει μηνύσει ήδη!». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Αντικαθίσταται άμεσα η διοίκηση Προϋπολογισμός: Μέτρα στήριξης 5,2 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2023 Silver Alert μετά την εξαφάνιση 30χρονης από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής BEST OF NETWORK 21.11.2022, 12:30 21.11.2022, 14:39 21.11.2022, 14:29 21.11.2022, 16:35 21.11.2022, 16:37 21.11.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )