Στυλιανίδης: «Κλειδί» για την πολιτική προστασία η τοπική αυτοδιοίκηση Ενισχύονται οι δομές τους με 130 εκατ. ευρώ για οχήματα και εργαλεία Περισσότερα από 130 εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση για οχήματα και εργαλεία που αφορούν την Πολιτική Προστασία μέσω του επικαιροποιημένου προγράμματος 'ΑΙΓΙΣ', όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, σε χαιρετισμό του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που πραγματοποιείται σήμερα στο Βόλο. «Το πρόγραμμα 'ΑΙΓΙΣ' έχει να προσφέρει, εκτός των άλλων έμμεσων συνεισφορών στην τοπική αυτοδιοίκηση, 130 εκατομμύρια για οχήματα και εργαλεία που αφορούν την Πολιτική Προστασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στυλιανίδης, ενώ προσέθεσε ότι θα πρέπει να γίνει μία σωστή κατανομή με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Ο κ. Στυλιανίδης έδωσε έμφαση στον ρόλο-κλειδί της τοπικής αυτοδιοίκησης, χαρακτηρίζοντάς την ως «πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής» και επισήμανε ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι η ενίσχυση των δομών Πολιτικής Προστασίας της. «Με βάση το νέο δόγμα, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε τη μεγαλύτερη σημασία των πόρων και του προσωπικού του υπουργείου στο τρίπτυχο 'πρόληψη – προετοιμασία/ετοιμότητα – ανθεκτικότητα' και άμεση ανταπόκριση», σημείωσε ο υπουργός. «Πρέπει να συνεχίσουμε αξιοποιώντας αυτά τα σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια του ΑΙΓΙΣ για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη σε μία δύσκολη συγκυρία της κλιματικής κρίσης», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.

