Συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη – Αλιβιζάτου: Παρέμβαση για μια θεσμική απάντηση στις παράνομες παρακολουθήσεις Θα αναλυθούν τα νομικά βήματα του κ.Ανδρουλάκη, πως αυτά καθοδήγησαν εν πολλοίς τις εξελίξεις Παρέμβαση για μια θεσμική απάντηση στην υπόθεση των παρακολουθήσεων θα κάνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος «βλέπει» δικαίωση της στάσης του όλο αυτό το διάστημα και πολιτική υποχώρηση της Κυβέρνησης που αποτυπώνεται στο νομοθετικό πλαίσιο που κατέθεσε. Έχοντας στο πλευρό του τον Ομότιμο Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Νίκο Αλιβιζάτο -ο οποίος μαζί με άλλους έγκριτους συνταγματολόγους προσπάθησαν να αναδείξουν το θέμα – ο Νίκος Ανδρουλάκης παραχωρεί σήμερα στις 11 το πρωί εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τύπου για την «υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω ΕΥΠ και το συγχρονισμό τους με το κακόβουλο λογισμικό predator». Εκεί θα βρίσκονται και οι νομικοί εκπρόσωποι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Βελεγράκης, Μιχάλης Καλαντζόπουλος και Χρήστος Κακλαμάνης. Στη συνέντευξη τύπου θα αναλυθούν τα νομικά βήματα του κ.Ανδρουλάκη, πως αυτά καθοδήγησαν εν πολλοίς τις εξελίξεις (όπως για παράδειγμα η διαβίβαση της μηνυτήριας αναφοράς του για το λογισμικό Predator στη ΑΔΑΕ, οπότε και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της παρακολούθησης του και από την ΕΥΠ). Επιπλέον θα αξιολογηθεί το νομοθετικό πλαίσιο της Κυβέρνησης για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Σε άρθρο-παρέμβαση στην εφημερίδα «Το Βήμα» ο κ. Ανδρουλάκης προϊδέασε για το πολιτικό του στίγμα σημειώνοντας ότι «υπό τον φόβο της καταδίκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την πίεση των συντεταγμένων πολιτικών και νομικών ενεργειών που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση έφερε ένα σχέδιο νόμου που παρά τα κάποια θετικά στοιχεία, δε θίγει τον πυρήνα των σοβαρών παθογενειών του συστήματος αλλά τα διαιωνίζει απροκάλυπτα». Σε μία άτακτη υποχώρηση -όπως τόνισε- αναίρεσε τους επικίνδυνους για τη Δημοκρατία μας αφορισμούς πολλών κυβερνητικών στελεχών, όπως της κυρίας Μπακογιάννη που έσκιζαν τα ιμάτιά τους στα τηλεοπτικά παράθυρα υποστηρίζοντας αλαζονικά ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα και επαρκές». Ειδήσεις σήμερα Βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούνΣτο «τραπέζι» του Μεγάρου Μαξίμου όλα τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην Κιβωτό Επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος»: Γιατί χτύπησε ο Ερντογάν σε Συρία και Ιράκ BEST OF NETWORK 21.11.2022, 09:35 3 21.11.2022, 07:28 18.11.2022, 10:52 21.11.2022, 09:05 21.11.2022, 09:07 20.11.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )