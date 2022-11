Τουρκία: Ενόχλησαν οι δηλώσεις του στρατηγού Φλώρου για νέο Μαραθώνα, νέα Σαλαμίνα και νέο 731

Ευρεία δημοσιότητα λαμβάνουν στην Τουρκία οι δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο στρατηγός Φλώρος επεσήμανε πως η Ελλάδα επιθυμεί και εργάζεται για την ειρήνη, αλλά «όποιος κάνει το μοιραίο λάθος “να έρθει”, να το ξέρει από πριν ότι θα βρει μπροστά του νέο Μαραθώνα, νέα Σαλαμίνα και νέο 731, και είμαι βέβαιος ότι τα Ελληνικά Όπλα θα δοξαστούν ακόμα μία φορά, δίνοντας τον αγώνα τον καλό, όπως τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν». Τα τουρκικά ΜΜΕ εξέλαβαν ως «πρόκληση» και «απειλή» την ξεκάθαρη προειδοποίηση του στρατηγού Φλώρου, χαρακτηρίζοντάς την «σκανδαλώδη» και συνδέοντάς την με τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα βόρεια της Συρίας και του Ιράκ. «Πανικό προκάλεσε στην Ελλάδα η επιχείρηση “Γαμψό Ξίφος” που ξεκίνησαν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σκανδαλώδεις απειλές κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ελλάδας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Ο Φλώρος αναφέρθηκε και σε πόλεμο πριν από χιλιάδες χρόνια» σχολιάζει η εφημερίδα Sabah με τίτλο «Προκαλεί την Τουρκία: Όποιος κάνει το μοιραίο λάθος “να έρθει”» «Απείλησε την Τουρκία ο Α/ΓΕΕΘΑ της Ελλάδας» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της εφημερίδας Sozcu. «Ενώ η Τουρκία πραγματοποιούσε αεροπορικές επιχειρήσεις κατά της Συρίας και του Ιράκ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ελλάδας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, απείλησε με δηλώσεις του την Τουρκία» αναφέρει μεταξύ άλλων. «Προκάλεσε την Τουρκία: “Όποιος κάνει το μοιραίο λάθος να έρθει”» γράφει η Milliyet, σημειώνοντας «με τη στήριξη ΗΠΑ και Γαλλίας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ελλάδας, χωρίς να αναφέρει το όνομα της Τουρκίας την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, είπε “όποιος κάνει το μοιραίο λάθος να έρθει, θα αντιμετωπίσει έναν νέο Μαραθώνιο, μια νέα Σαλαμίνα και ένα νέο 731. Να το ξέρει από πριν”, είπε». «Η επιχείρηση Γαμψό Ξίφος ταρακούνησε την Αθήνα: Σκανδαλώδεις δηλώσεις του Έλληνα Επιτελάρχη Φλώρου» γράφει το δίκτυο TGRT Haber. «Προκαλώντας μεγάλη εντύπωση στην παγκόσμια κοινή γνώμη, η επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος» που ξεκίνησε η Τουρκία στα βόρεια της Συρίας και του Ιράκ – μετά την προδοτική επίθεση στο Ταξίμ, ο Έλληνας Επιτελάρχης Φλώρος αντέδρασε σε σχόλια πως οι εν λόγω επιχειρήσεις αποτελούν μήνυμα προς την Αθήνα. Ο Φλώρος, που στο παρελθόν αναφέρθηκε πολλές φορές στην Τουρκία, είπε ότι όσοι σκέφτονται να κηρύξουν τον πόλεμο στην Ελλάδα θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν νέο Μαραθώνα» αναφέρει το δημοσίευμα. «Ξεπέρασε τα όριά του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ελλάδος Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Στην ομιλία του με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Φλώρος έκανε αναφορές στην Τουρκία λέγοντας “Ας αποφασίσουν να έρθουν όποτε θέλουν”» γράφει η εφημερίδα Aksam, επισημαίνοντας στον τίτλο πως «ο γείτονας παίζει με την φωτιά», δηλαδή η Ελλάδα. «Η Αθήνα παίζει με τη φωτιά! Σκανδαλώδες απειλή για την Τουρκία από τον Έλληνα Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Φλώρο» αναφέρει δημοσίευμα του δικτύου TRT haber, σχολιάζοντας πως η επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος» ταρακούνησε και ενόχλησε την Ελλάδα και οδήγησε στις δηλώσεις του στρατηγού Φλώρου. Ειδήσεις σήμερα Η κατάθεση του 19χρονου για τον πατέρα Αντώνιο – «Στη θάλασσα έβαζε το χέρι του μέσα στο μαγιό μου» Λυκόσκυλο κατασπάραξε κανίς μέσα απ’ την αγκαλιά της ιδιοκτήτριας του Καλλιστεία 2022: Πρώην παίκτρια του «Big Brother» η φετινή Σταρ Ελλάς – Δείτε βίντεο

