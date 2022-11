Τσίπρας: Nα δοθεί άμεσα τέλος στο καθεστώς σήψης που ανέδειξαν οι αποκαλύψεις για τις υποκλοπές

«Οι υποκλοπές ήρθαν να καταδείξουν ότι η αθλιότητα των πολιτικών τους, χρειάστηκε και εξίσου άθλια μέσα για να επιβληθεί. Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας αδίστακτος και επικίνδυνος για τη δημοκρατία πρωθυπουργός που ακόμα και σήμερα δείχνει αμετανόητος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει και το όραμα και το πρόγραμμα και τους ανθρώπους που θα δουλέψουν μέρα-νύχτα για να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα» περιγράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Λάρισας. Απαντώντας σχετικά με την υπόθεση των επισυνδέσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστηρίζει πως «ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να στήσει καθεστώς», σχολιάζοντας για τον πρωθυπουργό πως «απέδειξε ότι είναι ένας αδίστακτος και επικίνδυνος για τη δημοκρατία πρωθυπουργός, που ακόμη και σήμερα δείχνει αμετανόητος». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «όλα αυτά είναι μια ενιαία ιστορία, ενός μηχανισμού που έβαλε στο σημάδι τη δημοκρατία και την κοινωνία, με σκοπό να φάει με χρυσά κουτάλια στις πλάτες των σημερινών και των επόμενων γενιών της χώρας». «Κι όλα αυτά, εν μέσω της σύγχρονης Μεγάλης Ιδέας για τους υδρογονάνθρακες και της καλπάζουσας κλιματικής κρίσης», όπως είπε, προσθέτοντας πως «χρειαζόμαστε όραμα και στρατηγική, αλλά όχι άλλες Μεγάλες Ιδέες. Τριάμισι χρόνια αφού τις υπογράψαμε, η κυβέρνηση υλοποιεί τις συμφωνίες για έρευνες, προφανώς σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο που έχει στόχο την αλλαγή ατζέντας από την ακρίβεια και τις υποκλοπές». Στο ίδιο πλαίσιο, «δεν χρειαζόμαστε όμως αποσπασματικές κινήσεις, αλλά μια στρατηγική που θα μας βοηθάει στην κάλυψη των άμεσων αναγκών μας απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αλλά και μεσοπρόθεσμα απέναντι στην κλιματική. Χωρίς δογματισμούς, αλλά και χωρίς να επαναπαυόμαστε σε εύκολες λύσεις» τόνισε ο κ. Τσίπρας με φόντο τις σεισμικές έρευνες για τους υδρογονοάνθρακες, επισημαίνοντας πως «πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως κόμβο, αλλά και ως παραγωγό τουλάχιστον για τις εγχώριες ανάγκες μας». Ερωτηθείς για τη θέση του κόμματός του περί επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποφάνθηκε πως «έχουμε δει όλοι τις συνέπειες που είχε η έλλειψη στρατηγικής μιας κυβέρνησης που κινείται στον αυτόματο πιλότο του πιστού και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ με περιστασιακές, αλλά ανούσιες αντιτουρκικές κορόνες. Τα παράνομα τουρκολιβυκά μνημόνια και οι έρευνες του Oruc Reis που έφτασαν 6 ν.μ. από το Καστελλόριζο και τη Ρόδο, ήταν η πιο συγκροτημένη προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μετά τα Ίμια». «Εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο αντί να παρακολουθούμε τρίτους να καθορίζουν τις εξελίξεις, πρέπει εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία» αντέτεινε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και να ανοίξουμε τον διάλογο με Λιβύη, Αίγυπτο και Τουρκία για οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας στη Χάγη στην Ανατολική Μεσόγειο. Ασφαλώς, με όρο τη συμμετοχή και της Κύπρου, ώστε η ενέργεια να αποτελέσει καταλύτη και για το Κυπριακό», επικαλούμενος τη συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου. «Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, και δεδομένων των προκλήσεων γύρω μας, η Ελλάδα πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις της ως μέλος του ΝΑΤΟ και να ενισχύει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ. Αλλά αυστηρά σε αμοιβαίως επωφελή βάση» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας. «Η αναθεωρημένη αμυντική συμφωνία προέβλεπε την επ’ αόριστον παραχώρηση 6 στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ενώ οι ΗΠΑ είχαν απορρίψει όλα τα ελληνικά αιτήματα για ουσιαστική αμυντική στήριξη και εγγυήσεις έναντι της Τουρκίας» περιέγραψε, λέγοντας πως «αποδείξαμε ότι ένας δεδομένος σύμμαχος. Και ένας δεδομένος σύμμαχος δεν είναι σύμμαχος, αλλά δορυφόρος. Βλέπουμε τα αποτελέσματα τόσο με την ακύρωση της αμερικανικής στήριξης στον Eastmed, όσο και με τη στάση Biden στην πώληση F-16 στην Τουρκία». Στον αντίποδα, «για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. η Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη από κανέναν. Οι συμμαχίες μας πρέπει να στηρίζονται στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Ακόμη και με την αποδεδειγμένα φίλη Γαλλία. Δεν γίνεται να δίνουμε 7 δισ. για φρεγάτες και αεροσκάφη και να μην υπάρχει πρόβλεψη ούτε μια βίδα να παραχθεί στην εθνική αμυντική μας βιομηχανία. Πράγμα το οποίο θα επιδιώξουμε να διορθωθεί με μια προοδευτική κυβέρνηση», όπως σημείωσε. Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη Θεσσαλία, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι «η ερημοποίηση του κάμπου αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ να εγκαταλείψει την αγροτική παραγωγή σε όλα τα επίπεδα». «Η δική μας στρατηγική επιλογή είναι να της δώσουμε μια νέα ώθηση, νέα εργαλεία και κατεύθυνση ώστε να πρωτοστατήσει στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδιο στην δομή της Κιβωτού του Κόσμου στον Κολωνό – Γονείς ζήτησαν να πάρουν τα παιδιά τους Salt Bae: O Νουσρέτ απάντησε με μια «χρυσή» μπριζόλα στην κριτική για τον λογαριασμό των 161.000 ευρώ Τουρκία: Ενόχλησαν οι δηλώσεις του στρατηγού Φλώρου για νέο Μαραθώνα, νέα Σαλαμίνα και νέο 731

