Χατζηδάκης: Ένας στους δύο θα πάρει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη Οι οριζόντιες αυξήσεις για τους συνταξιούχους που θα είναι 7,75% ανέφερε ο υπουργός Εργασίας – Άμεσα ο διορισμός νέου ΔΣ υψηλού κύρους στην «Κιβωτό του Κόσμου» «Με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα προτείνουμε σειρά θετικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη των συνταξιούχων και άλλων ευάλωτων συμπολιτών μας, παρεμβάσεις κοινής λογικής και δικαιοσύνης και νέα μέτρα κοινωνικής προστασίας. Διερωτώμαι πώς θα τοποθετηθείτε διότι εάν ψηφίσετε τα άρθρα αυτά, θα είστε ανακόλουθοι με την καταστροφολογία σας, αν τα καταψηφίσετε στρέφεστε εναντίον μιας σειράς κοινωνικών ομάδων», υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι με το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζεται -μεταξύ άλλων- πώς θα καταβληθούν στο τέλος Ιανουαρίου οι οριζόντιες αυξήσεις για τους συνταξιούχους που θα είναι 7,75%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Όπως όμως είπε, η αύξηση αυτή πρέπει να ειδωθεί σε συνδυασμό με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ που θα δοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου σε μεγάλη κατηγορία συνταξιούχων, την κατάργηση -μετά από αρκετά χρόνια- της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους και την τέταρτη δόση επανυπολογισμού αναδρομικών του νόμου Βρούτση. Όπως εξήγησε, «Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τουλάχιστον το 50% των συνταξιούχων θα συνδυάσει τουλάχιστον δύο από τις αυξήσεις στις οποίες αναφέρθηκα. Διότι ειπώθηκε «μα φτάνει η οριζόντια αύξηση;». Επίσης, ένας στους δύο συνταξιούχους θα πάρει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη. Ορισμένοι από αυτούς θα πάρουν και περισσότερο με τον συνδυασμό των μέτρων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 88%-90% των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά θα δουν κι αυτοί, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αύξηση του εισοδήματός τους». Για την «Κιβωτό του Κόσμου» Ο ίδιος τοποθετούμενος στο θέμα των καταγγελιών για την «Κιβωτό του Κόσμου», επισήμανε ότι «θα περιμένουμε την κρίση της Δικαιοσύνης». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις όπως την θέσπιση Ποινικού Μητρώου για εργαζομένους στις δομές και την πρόβλεψη αυστηρών προϋποθέσεων λειτουργίας τους. Τόνισε δε ότι για το θέμα της Κιβωτού «Η κυβέρνηση προχωρά σε τοποθέτηση νέου ΔΣ το ταχύτερο δυνατό με ανθρώπους υψηλού κύρους που θα διακρίνονται για την κοινωνική τους προσφορά. Θα κινηθούμε γρήγορα έχοντας ως βασική έννοια να μην καταρρεύσει η δομή και υπάρξει έλλειμμα εμπιστοσύνης προς αυτή και άλλες δομές, καθώς αυτό θα είχε δραματικές συνέπειες για τα παιδιά που διαμένουν σε αυτές. Μας ενδιαφέρει οι δομές να μείνουν όρθιες». Ειδήσεις σήμερα: Πότε πληρώνονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου H σύζυγος του πατέρα Αντωνίου που μίλησε για συμφέροντα πίσω από τις καταγγελίες για την «Κιβωτό» Είχα δεχθεί πόλεμο για τον νόμο που επιτρέπει αλλαγή διοικήσεων σε δομές, είπε Μιχαηλίδου για την «Κιβωτό» BEST OF NETWORK 21.11.2022, 18:40 20.11.2022, 19:47 21.11.2022, 14:29 21.11.2022, 16:35 21.11.2022, 16:37 21.11.2022, 10:00

