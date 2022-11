ALCO: Στις 7,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, μείωση για τα μικρότερα κόμματα

ALCO: 7,3 μονάδες μπροστά ΝΔ από ΣΥΡΙΖΑ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, μείωση για τα μικρότερα κόμματα «Τονώνει» τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος το «καλάθι του νοικοκυριού» Στις 7,3 μονάδες – από 8,3 τον Οκτώβριο – διαμορφώνεται η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου επι των εγκύρων στην δημοσκόπηση της ALCO που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ επί των εγκύρων παρέμεινε σταθερό στο 11,4%, ενώ πτώση εντός των ορίων του στατιστικού λάθους σημειώνουν τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής, με το ΜεΡΑ25 να καταγράφεται μάλιστα στο 2,7%, πράγμα που σημαίνει ότι «παίζεται» σε αυτή την συγκυρία ακόμα και η είσοδός του στη Βουλή. Οριακή άνοδο στο 2,1% σημειώνει το κόμμα «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, μένοντας πάντως μακριά από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή. Τα κυβερνητικά ποσοστά «τονώνει» το «καλάθι του νοικοκυριού» – καθώς το 32% θεωρεί ότι πετυχαίνει «πολύ ή αρκετά» να BEST OF NETWORK 21.11.2022, 18:40 20.11.2022, 19:47 21.11.2022, 14:29 21.11.2022, 16:35 21.11.2022, 16:37 21.11.2022, 10:00

