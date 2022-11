ALCO: 7,3 μονάδες μπροστά η ΝΔ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, μείωση για τους υπολοίπους «Τονώνει» τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος το «καλάθι του νοικοκυριού» Στις 7,3 μονάδες – από 8,3 τον Οκτώβριο – διαμορφώνεται η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου επι των εγκύρων στην δημοσκόπηση της ALCO , το πρώτο μέρος της οποίας μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ. Το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 23%. Παράλληλα, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ επί των εγκύρων παρέμεινε σταθερό στο 11,4%, ενώ πτώση εντός των ορίων του στατιστικού λάθους σημειώνουν τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής, με το ΜεΡΑ25 να καταγράφεται μάλιστα στο 2,7%, από 3,2%, πράγμα που σημαίνει ότι «παίζεται» σε αυτή την συγκυρία ακόμα και η είσοδός του στη Βουλή. Οριακή άνοδο στο 2,1% σημειώνει το κόμμα «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, μένοντας πάντως μακριά από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή. Τα κυβερνητικά ποσοστά «τονώνει» το «καλάθι του νοικοκυριού» – καθώς ένας στους τρεις δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί και το 32% θεωρεί ότι πετυχαίνει «πολύ ή αρκετά» να συγκρατήσει τις τιμές στα προϊόντα που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των πολιτών. Ωστόσο, η ΝΔ χάνει σχεδόν μία μονάδα σε σχέση με τον Οκτώβριο – με δύο στους τρεις ψηφοφόρους να μην έχουν πειστεί ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε σχέση με παρακολουθήσεις μέσω κακόβουλου λογισμικού – αλλά το όφελος του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως οριακό, στο ένα δέκατο της μονάδας. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί υψηλό ποσοστό συσπείρωσης – στο 74%, σε σχέση με τις εκλογές του 2019 – και μάλιστα, το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων της δεν στρέφεται σε κάποιο άλλο κόμμα, αλλά προς τους αναποφάσιστους και στην αποχή. Σχετικά υψηλή είναι και η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ – στο 69% – που όμως έχει απώλειες οκτώ ποσοστιαίων μονάδων προς το ΠΑΣΟΚ. Κακοποίηση ανηλίκων: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ΕΛ.ΑΣ, χαμηλά ποσοστά για τη Δικαιοσύνη Στον απόηχο των αποκαλύψεων για την σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης από τον Κολωνό, οι ψηφοφόροι δίνουν καλό βαθμό στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας (43%), χαμηλό βαθμό στις Κοινωνικές Υπηρεσίες (26%) και στέλνουν ηχηρό μήνυμα για καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα στη Δικαιοσύνη (16%). Δείτε το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO: BEST OF NETWORK 21.11.2022, 18:40 20.11.2022, 19:47 21.11.2022, 14:29 21.11.2022, 16:35 21.11.2022, 16:37 21.11.2022, 10:00

