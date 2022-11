Le Monde: Ο Αβραμόπουλος υποψήφιος για τη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ε.Ε στην περιοχή του Κόλπου Εκτός από τον πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης για την ίδια θέση υποψήφιοι είναι ο Λουίτζι ντι Μάιο, ο Μάρκος Κυπριανού και ο Γιαν Κούμπιτς Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και ο Λουίτζι Ντι Μάιο, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, είναι, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde», οι δυο σημαντικότεροι διεκδικητές του αξιώματος του ειδικού αντιπροσώπου της ΕΕ στην περιοχή του Κόλπου. Υποψήφιοι είναι επίσης ο Μάρκος Κυπριανού, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου καθώς και ο Σλοβάκος Γιαν Κούμπιτς, πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ θα πρέπει εντός των προσεχών ημερών να καταλήξει σε ένα πρόσωπο, το οποίο θα προτείνει στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ. Για να επικυρωθεί η επιλογή Μπορέλ θα πρέπει να την υπερψηφίσουν τα δύο τρίτα των κρατών-μελών της ΕΕ επισημαίνει η εφημερίδα. Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται πως αν και από πλευράς βιογραφικού η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή είναι αυτή του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ένα συμβουλευτικό «πάνελ» εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των κρατών-μελών προέκρινε την υποψηφιότητα Ντι Μάγιο. Ωστόσο, συνεχίζει η εφημερίδα, υπάρχουν πολλές ενστάσεις έναντι της υποψηφιότητας Ντι Μάγιο, αρχής γενομένης από την ίδια του τη χώρα την Ιταλία. Και αυτό διότι η πρόταση υποβλήθηκε από την προηγούμενη ιταλική κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι και όχι από την υπάρχουσα της Τζόρτζια Μελόνι. Υπενθυμίζεται πως ο 36χρονος Ντι Μάιο, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πέπε Γκρίλο στο κάποτε «αντισυστημικό» Κίνημα των Πέντε Αστέρων, ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντράγκι και υπουργός Εξωτερικών. Αδύναμα σημεία στην υποψηφιότητά του είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το γεγονός ότι δεν έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα, δεν ομιλεί καλά αγγλικά, δεν γνωρίζει και δεν έχει σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου και τον αραβικό κόσμο γενικότερα, ενώ κατά το παρελθόν είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στις σχέσεις της Ιταλίας με τη Γαλλία, υποστηρίζοντας τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» κατά της τότε κυβέρνησης Μακρόν. - – ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Η πιο «σκοτεινή ώρα» του πολέμου στην Ουκρανία: Πάμε για το τέλος ή για κλιμάκωση; Επεισόδιο στην δομή της Κιβωτού του Κόσμου στον Κολωνό – Γονείς ζήτησαν να πάρουν τα παιδιά τους Salt Bae: O Νουσρέτ απάντησε με μια «χρυσή» μπριζόλα στην κριτική για τον λογαριασμό των 161.000 ευρώ BEST OF NETWORK 21.11.2022, 12:30 21.11.2022, 14:39 21.11.2022, 14:29 21.11.2022, 09:05 21.11.2022, 09:07 21.11.2022, 12:00

